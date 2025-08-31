Elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaştığı Türkiye’de şarj istasyonlarına yönelik yeni fiyat güncellemeleri gündeme geliyor. Özellikle hızlı şarj noktalarında yapılan artışlar sürücülerin maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Eşarj’ın açıkladığı son tarife değişikliği ise bu yılki üçüncü zam olmasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’de geniş bir elektrikli araç şarj ağına sahip Eşarj, şarj fiyatlara bir kez daha zam yaptı. 1 Eylül 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifede özellikle hızlı şarj istasyonlarında kademeli artışlar öne çıkıyor.

Şirket bu yıl üçüncü kez fiyat güncellemesine gitti ve artık şarj istasyonlarında güç seviyesine göre farklı ücretler geçerli olacak. AC şarj ünitelerinin fiyatı sabit kalırken DC hızlı şarj istasyonlarında ise kW aralıklarına göre yeni bir fiyatlandırma uygulanmaya başladı.

DC şarj fiyatları yüzde 36’ya varan artışla dikkat çekiyor

22 kW’a kadar olan AC şarj fiyatı 9,40 TL/kWh olarak korunurken 90 kW’a kadar olan DC istasyonlarda fiyat 13,50 TL’ye yükseltildi. 90-180 kW aralığında fiyat 14,90 TL olurken, 180 kW ve üzeri istasyonlar için ilk kez ayrı bir tarife belirlenerek fiyat 15,80 TL/kWh olarak açıklandı.

Son bir yıl içerisindeki artış oranları da dikkat çekiyor. 90 kW’a kadar olan DC soketlerde toplamda yüzde 36’nın üzerinde, 90-180 kW aralığında ise yüzde 25’in üzerinde zam yapıldı. Şirket, artışların gerekçesi olarak yaptığı yatırımları ve hizmet kalitesini gösterirken 1.800’den fazla DC soketin devrede olduğunu, tüm şarj istasyonlarında yenilenebilir enerji kullanıldığını ve kullanıcı desteğinin 7/24 sürdüğünü vurguladı.

Verilere bakıldığında maliyetlerdeki artışla fiyatlardaki yükselişin paralel gitmediği görülüyor. Elektrik piyasasındaki Piyasa Takas Fiyatı yıl başından temmuza kadar sadece yüzde 11 arttı, dolar kurundaki yükseliş ise yaklaşık yüzde 8’de kaldı. Buna rağmen Eşarj’ın DC şarj fiyatlarındaki artış yüzde 25 ile 36 arasında değişti. Kullanıcılar ise yapılan bu zamlara sosyal medyada yoğun şekilde tepki gösterdi.