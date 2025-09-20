Escape from Tarkov Sonunda Steam'e Geliyor: İşte Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri!

En popüler extraction shooter oyunu olan Escape from Tarkov, yıllar sonra nihayet Steam'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Oyun dünyasının en acımasız ve gerçekçi nişancı oyunlarından biri olarak kabul edilen Escape from Tarkov, oyunculara sunduğu derinlikli oynanış mekanikleri ve gerilim dolu atmosferiyle adından sıkça söz ettiriyor. Hardcore yapısıyla bilinen bu oyun, her anın hayati önem taşıdığı, en ufak hatanın bile felaketle sonuçlanabileceği bir deneyim sunarak oyuncuları sürekli tetikte tutmayı başarıyor.

Rusya'nın kurgusal bir bölgesinde geçen bu hayatta kalma mücadelesine adım atmadan önce bilmeniz gerekenler oldukça fazla. İşte bu sebeple Escape from Tarkov'a dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Escape from Tarkov konusu

Oyun, Rusya Federasyonu'nun Avrupa ile olan ekonomik geçiş kapısı olarak tasarlanmış kurgusal Norvinsk bölgesinde geçmektedir. Bölgede yaşanan siyasi bir skandal ve ardından patlak veren silahlı çatışmalar sonucu bölge, Birleşmiş Milletler ve Rus Ordusu tarafından tamamen karantinaya alınır.

Şehirle tüm bağlantı kesilirken, içeride iki özel askeri şirket Amerikan kökenli USEC (United Security) ve Rus kökenli BEAR (Battle Encounter Assault Regiment) arasında amansız bir savaş başlar. Oyuncular, bu iki gruptan birini seçerek Tarkov şehrinden kaçmaya çalışan bir paralı askeri canlandırır. Temel amaç, çatışma bölgelerinde hayatta kalmak, değerli ekipmanları (loot) toplamak ve belirlenmiş çıkış noktalarından (extraction) başarıyla kaçmaktır.

Escape from Tarkov nasıl bir oyun?

Escape from Tarkov, birinci şahıs nişancı (FPS) türünü, rol yapma (RPG) ve devasa çok oyunculu çevrimiçi (MMO) elementleriyle birleştiren, son derece gerçekçi ve hardcore bir "extraction shooter" (kaçış odaklı nişancı) oyunudur. Oyunun temel oynanış döngüsü üç bölümden oluşur.

Raid (Baskın) : Oyuncular, Tarkov'un çeşitli haritalarından birine tek başlarına veya gruplar halinde "baskın" düzenler.

: Oyuncular, Tarkov'un çeşitli haritalarından birine tek başlarına veya gruplar halinde "baskın" düzenler. Loot (Ganimet) : Harita içinde diğer oyunculara (PMC'ler) ve yapay zekâ kontrolündeki yağmacılara (Scav'ler) karşı savaşarak silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve değerli eşyalar toplarlar.

: Harita içinde diğer oyunculara (PMC'ler) ve yapay zekâ kontrolündeki yağmacılara (Scav'ler) karşı savaşarak silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve değerli eşyalar toplarlar. Extraction (Kaçış): Belirlenen süre dolmadan ve ölmeden önce haritadaki belirli kaçış noktalarından birine ulaşarak topladıkları tüm ganimetlerle birlikte üslerine dönmek zorundadırlar.

Oyunu diğer FPS'lerden ayıran en önemli özellikler; aşırı gerçekçi silah mekanikleri, detaylı modifikasyon sistemi, karakterin sağlık durumunu (kırıklar, kanamalar, susuzluk vb.) detaylı bir şekilde simüle eden hasar modeli ve baskın sırasında ölündüğünde, güvenli kutu (secure container) içindekiler hariç tüm ekipmanların kaybedilmesidir.

Escape from Tarkov çıkış tarihi

Escape from Tarkov, uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan bir projedir. Oyun, ilk olarak 28 Temmuz 2017'de kapalı beta sürecine girmiştir. Yıllar süren geliştirmeler, güncellemeler ve "wipe" olarak adlandırılan periyodik sıfırlamaların ardından, geliştirici stüdyo Battlestate Games, oyunun tam sürümü olan 1.0 versiyonunun 15 Kasım 2025'te yayınlanacağını resmî olarak duyurmuştur. Oyunun Steam sayfasında henüz çıkış tarihi görünmese de kuvvetle muhtemel 15 Kasım 2025'te Steam'de de piyasaya sürülecek.

Escape from Tarkov hangi platformlarda var?

Escape from Tarkov, şu an için yalnızca PC üzerinden oynanabiliyor. Oyun, geliştiricinin kendi resmî web sitesi üzerinden satın alınarak yine kendi oyun başlatıcısı (launcher) aracılığıyla oynanmakta. 15 Kasım 2025'teki tam sürüm çıkışıyla birlikte kuvvetle muhtemel Steam üzerinden de oynanabilecek ancak geliştiriciler, şu an için PlayStation veya Xbox gibi konsol platformlarına yönelik bir planları olmadığını söylüyorlar.

Escape from Tarkov fiyatı ne kadar?

Escape from Tarkov, tek seferlik bir satın alım modeline sahiptir ve farklı içerikler sunan çeşitli sürümleri bulunmaktadır. Fiyatlar, vergiler ve dönemsel indirimlere göre değişiklik gösterebilse de oyunun resmî web sitesinde yer alan fiyatlar şimdilik şu şekilde:

Sürüm Fiyat Standard Edition 50$ Left Behind Edition 82$ Prepare for Escape Edition 110$ The Unheard Edition 250$

Bu sürümler arasındaki temel farklar; oyun içi zuladaki (stash) başlangıç boyutu, başlangıçta verilen ekipman ve malzemeler, tüccarlarla olan ilişki seviyesi ve güvenli kutunun (ölüm anında içindekileri kaybetmediğiniz özel alan) boyutudur. Oyun Steam'de de piyasaya sürüldüğünde güncel fiyatları sizlere aktarıyor olacağız.

Escape from Tarkov sistem gereksinimleri