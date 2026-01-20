Tümü Webekno
Escape from Tarkov'un geliştiricisinin yeni oyunu 1 Şubat'ta tanıtılabilir

Escape from Tarkov’un geliştiricisi Battlestate Games, yeni oyunu için geri sayımı başlattı. İddialara göre Nikita Buyanov’un projesi 1 Şubat’ta tanıtılacak.

Escape from Tarkov'un geliştiricisinin yeni oyunu 1 Şubat'ta tanıtılabilir
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Escape from Tarkov’un geliştiricisi Battlestate Games, yeni oyunu için ilk resmi sinyali verdi. Stüdyonun başındaki Nikita Buyanov’un paylaştığı gizemli internet sitesi ve geri sayım, yeni projenin 1 Şubat’ta tanıtılacağını gösteriyor.

Paylaşılan teaser’da net bir oynanış detayı yok. Ancak site üzerindeki görseller ve atmosfer, yeni oyunun da FPS ve aksiyon odaklı olabileceğine işaret ediyor. Projenin adının “COR3” olabileceği konuşuluyor.

Bu duyuru, yıllardır Escape from Tarkov’a odaklanan stüdyo için önemli bir kırılma noktası. Tarkov’un teknik sorunları ve uzun süren geliştirme süreci sonrası, oyuncular yeni oyunun stüdyonun vizyonunu nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

1 Şubat’taki tanıtımda oyunun türü, oynanışı ve Tarkov ile bağlantısı netleşecek. Battlestate Games’in bu projeyle yeni bir sayfa mı açacağı, yoksa Tarkov evrenini mi genişleteceği yakında belli olacak.

