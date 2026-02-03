Escape from Tarkov'un Geliştiricisinin Yeni Oyunu COR3 Tanıtıldı [Video]

Escape from Tarkov'un geliştiricisi Nikita Buyanov'un sahip olduğu şirket Battlestate Games, Escape from Tarkov ile aynı türde olan COR3'ü tanıttı.

Escape from Tarkov’un geliştiricisi Nikita Buyanov, oyuncuları bu kez Mars’a götürüyor. Battlestate Games’in kurucusu Buyanov, yayınlanan kısa bir tanıtım videosuyla yeni bilim kurgu oyunu COR3’ü resmen duyurdu. Henüz oynanış görüntüleri paylaşılmasa da teaser, atmosferiyle şimdiden büyük merak uyandırmış durumda.

Tanıtım videosunda harabeye dönmüş bir Mars yerleşiminde tek başına dolaşan bir hayatta kalan görüyoruz. Kamera geri çekildikçe yıkılmış kasabaların, parçalanmış bir otoyolla birbirine bağlandığı ortaya çıkıyor. Daha da genişleyen açı, büyük bir felaketin ardından toparlanmaya çalışan kızıl gezegeni ve etrafında dönen devasa bir uzay istasyonunu gösteriyor. Mars’ın çevresindeki enkaz bulutu ise dev bir uzay savaşının izlerini taşıyor. Fragman, silahlı bir kozmonotun cansız bedeni ve onu öldüren “her kimse” için bırakılmış alaycı bir mesajla sona eriyor.

COR3 tanıtım fragmanı

COR3, tür olarak Escape from Tarkov hayranlarına oldukça tanıdık, yani extraction shooter oyunu olacak ancak bu kez modern savaş alanları yerine bilim kurgu atmosferi ve Mars teması ön planda. Oyunun resmî internet sitesinde paylaşılan hikâye detaylarına göre, insanlık 200 yıl önce topyekûn bir yok oluştan kıl payı kurtuluyor. Kendilerine “Core” adını veren gizemli bir organizasyon, insanlığın kalıntılarını bir araya getirerek dünyayı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

COR3’ün duyurusu, Battlestate Games’in Escape from Tarkov için gelecek planlarını açıklamasının hemen ardından gelmesiyle de dikkat çekti. Yeni haritalar, kilitli kapıların vurularak açılabilmesi gibi mekanikler ve hatta eğlenceli bir parodi olan Escape from Duckov geliştiricileriyle yapılacak iş birliği, Tarkov cephesinde heyecanı diri tutuyor. 2025’te tam sürümüne kavuşan Escape from Tarkov, Steam’de “Karışık” puana sahip olsa da on binlerce olumlu inceleme almış durumda ve konsol sürümleri de yolda.

Peki sizce COR3, Escape from Tarkov'un başarısını yakalayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.