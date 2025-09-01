2017'de piyasaya sürülen Escape from Tarkov, şimdiye kadar sadece geliştiricinin kendi başlatıcısı üzerinden erişilebilir hâldeydi. Battlestate Games, bunun değişeceğini ve oyunun nihayet Steam'e geleceğini açıkladı.

Battlestate Games tarafından geliştirilen ve ilk olarak Temmuz 2017’de beta olarak oyunculara açılan FPS ve aksiyon RPG’si türlerindenki Escape from Tarkov, bir türlü Steam’e gelememişti. Bu da oyuncuları üzen bir durumdu. İşte tam olarak bu konuda sevindirici bir haber var.

Geliştirici şirketin patronu, X üzerinden yaptığı açıklamada 8 yıldır kendi başlatıcısı üzerinden çalışan yapımın Steam’e geleceğini resmen açıkladı. Bu haber, oyunun sürekli betadan çıkacağı bilgisinin ardından paylaşıldı.

Steam sayfası yakında açılacak, konsollara da gelecek

Battlestate’in başı Nikita Buyanov, açıklamasında “Evet, oyunun Steam sayfası yakında erişilebilir hâle gelecek. Tüm detayları ileride açıklayacağız.” İfadelerini kullanarak oyuncuları çok sevindiren bu haberi verdi. Geçen ay şirket, oyunun 8 yıllık betanın ardından 15 Kasım itibarıyla 1.0 sürümünün nihayet geleceğini duyurmuştu. Steam sayfasının da bu sürümle gelme ihtimali var.

Ayrıca stüdyonun yakında oyunu konsollara getirme planı olduğu da gelen bilgiler arasında. Ancak o konuda da pek detay bulunmuyor. Oyunun Steam sayfasına henüz ulaşılamadığını belirtelim. Ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi yok. Ayrıca oyuncular, oyun Steam’e gelince bir kez daha satın alıp almamaları gerektiğini de merak ediyor. Çok fazla belirsizlik var diyebiliriz. Neler olacağını zaman gösterecek.