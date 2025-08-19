Steam'e gelen yeni Beta güncellemesi ile birlikte artık inceleme puanları yazıldığı dile göre birbirinden ayrı olarak görüntüleniyor. Tabii tekrar eski sisteme dönmek de mümkün.

Steam, bugün yayınlanan güncellemeyle birlikte kullanıcı inceleme skorlarını bölgesel olarak ayırmaya başladı. Artık bir oyunun size gösterilen inceleme puanı, kendi dilinizde yazılmış kullanıcı yorumlarına dayanacak.

Valve, bu değişikliğin amacının müşterilerin yeni oyunlar satın alırken daha bilinçli karar vermelerini sağlamak olduğunu söylüyor. Yaklaşık 12 yıldır kullanılan inceleme sistemi, bugüne kadar dünya genelindeki tüm kullanıcıların geri bildirimlerini tek bir genel skor altında topluyordu ancak çeviri sorunları, kültürel farklılıklar, bağlantı kalitesi gibi etkenler, oyuncuların deneyimlerini ciddi şekilde değiştirebiliyordu.

Yeni sistem bölgesel problemleri devre dışı bırakacak

Yeni sistemle birlikte, her dil grubu için ayrı skorlar hesaplanacak. Böylece örneğin aynı oyun bir dilde olumlu, başka bir dilde olumsuz puan alabilecek.

Bu değişiklik, 2.000’den fazla herkese açık incelemesi olan ve en az bir dilde 200’den fazla yorum içeren oyunlarda geçerli olacak. Valve, güvenilirlik sağlamak için eşikleri yüksek tuttuğunu belirtiyor.

Yeni sistem varsayılan olarak aktif olacak ancak dileyen kullanıcılar hesap ayarlarından tüm dillerden gelen standart genel inceleme skoruna geri dönebilecek. Böylece hem yerel hem de küresel bakış açısıyla bir oyunun değerlendirmesini görmek mümkün olacak.