Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasında izleyeceğimiz filmlerinden biri olan The Eternals, çok ilginç bir tartışmaya konu oldu. ABD merkezli tutucu bir sivil toplum örgütü, eşcinsel öpüşme sahnesi nedeniyle Marvel filmine karşı boykot çağrısında bulundu.

Bu sonbaharda izleyicilerle buluşacak olan The Eternals, 25 filmlik Marvel Sinematik Evreni (MCU) tarihinde ilk kez bir eşcinsel öpüşme sahnesine ev sahipliği yapacak. İlk siyahi süper kahraman filmi Black Panther ve ilk solo kadın süper kahraman filmi Captain Marvel ile kalıpların dışına çıkan Marvel Studios, LGBTİ topluluğuna dikkat çekeceği yeni filmi The Eternals ile MCU’da çok önemli bir açılım daha gerçekleştirmiş olacak.

Tabii, bu durumun herkesi memnun ettiğini söylemek güç. LGBTİ haklarına, pornografiye ve kürtaja karşı olan köktenci sivil toplum örgütü One Million Moms, MCU tarihindeki ilk eşcinsel öpüşme sahnesi nedeniyle The Eternals’a karşı boykot çağrısında bulundu.

The Eternals'ın oyuncu kadrosu

Marvel'ı "LGBTİ yaşam tarzını normalleştirmek ve aileleri bu konuda duyarsızlaştırmakla” suçlayan One Million Moms, şu ana kadar 14.000’den fazla kişinin imzaladığı bir kampanya başlattı.

“Ebeveynlerin, yeni Marvel filmine hazırlıksız yakalanmaması için önceden uyarılmalarını istiyoruz. Film, beklenmedik unsurlara sahip olacağı için çoğu muhafazakar aileyi şaşırtacaktır. Mümkün olduğunca çok insana ulaşarak, bu durumun önüne geçmeyi hedefliyoruz” diyen sivil toplum örgütü, çocukların filmi izlemelerine izin verilmemesi gerektiğini savunuyor.

1977’den beri faaliyet gösteren American Family Association’ın bir kolu olan One Million Moms, son dönemde LGBTİ ile ilgili filmlerin, televizyon programlarının veya reklamların yanı sıra topluluğa destek veren şirketlere yönelik pek çok boykot eyleminde bulundu. Star Wars: The Rise of Skywalker, Toy Story 4 ve Lucifer, organizasyonun daha önce boykot çağrısı yaptığı yapımlardan sadece bazıları. Şimdi bunların arasında Marvel’ın yeni filmi The Eternals da katıldı.

Yönetmen koltuğunda Chloe Zhao’nun oturduğu film, Matthew ve Ryan Firpo ikilisi tarafından kaleme alındı. Oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek ve Kit Harrington gibi dev isimlerin yer aldığı The Eternals, 6 Kasım’da gösterime girecek.