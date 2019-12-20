Avengers: Endgame’de Iron Man’in müthiş fedakarlığı sayesinde alt edilen Thanos, Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasında geri dönüyor. Başrolünde Angelina Jolie’yi izleyeceğimiz The Eternals’ta Mad Titan’ın gençliğini göreceğiz gibi görünüyor.

23 filmden oluşan Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) üçüncü aşamasını Spider-Man: Far From Home ile kapattık. Gözümüz ve kulaklarımız şimdi, dördüncü aşama için geliştirilen filmlerde.

Bildiğiniz üzere MCU’nun ilk bölümünde asıl büyük kötü Thanos’tu. Geçtiğimiz nisan ayında vizyona giren Avengers: Endgame’de Iron Man’in sonsuzluk eldivenini giyerek tuzla buz ettiği Thanos, görünüşe göre geri dönüyor. Marvel Studios’un dördüncü aşama için planladığı zaman çizelgesinde bir miktar geriye gideceğiz ve Josh Brolin’in canlandırdığı Mad Titan’ı bir kez daha göreceğiz.

Bugün ortaya çıkan bazı bilgilere göre Thanos, dördüncü aşamanın ilk filmlerinden The Eternals’ta karşımıza çıkacak; ancak bildiğimiz haliyle değil. Senaryo taslağında, Thanos için iki farklı seçenek bulunuyor.

Bunlardan biri, bebek Thanos; diğeri ise diğeri yetişkin versiyonu. Sahnenin bağlamı net olmasa da, yetişkin Thanos’un Infinity War sırasında nerede olduğu henüz belli olmayan erkek kardeşini ziyaret edeceği ve sonsuzluk taşlarını bulmak için yardım isteyeceği belirtiliyor.

Fakat The Eternals’ın hala yapım aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla filmin senaryo taslağı değişebilir. Yine de Thanos’u ister bebek isterse yetişkin olsun, tekrar görebileceğimizi düşünmek bile heyecanlandırıyor. Marvel'in Thanos için planları hakkında daha fazla şey öğrendiğimizde sizlerle paylaşacağız.

Oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek ve Kit Harrington gibi dev isimlerin yer aldığı The Eternals, Celestial adlı kozmik varlıklar tarafından yaratılan süper güçlü ve ölümsüz bir ırkı temel alıyor. Yönetmenliğini Chloe Zhao’nun, yapımcılığını ise Marvel Studios Başkanı Kevin Feige’ın yaptığı film, 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek.