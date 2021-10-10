Bosna Hersek'te yaşayan bir adam eşini memnun etmek için 360 derece dönebilen bir ev yaptı. Evin yapımında tek başına çalışan Vojin Kusic, Nikola Tesla'yı örnek aldığını belirtti.

Bosna Hersek’in Srbac bölgesinde yaşayan Vojin Kusic, evinden sıkılan ve daha farklı manzaraları görmek isteyen eşini memnun etmek için 360 derece dönebilen bir ev yaptı.

Yapımı 6 yılda tamamlanan ev, bir eksen üzerinde dönen mekanizmaya bağlı ve 22 saniyeden 24 saate kadar istenen hızda kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Evi tamamen tek başına yapan adam, eşinin isteklerinden bunalınca böyle bir ev yapmaya karar verdiğini anlattı.

“Eşimin dırdırından bıkmıştım”

72 yaşındaki Vojin Kusic bu ev fikrinin nasıl ortaya çıktığını "Eşimin sık sık dile getirdiği şikayetlerinden ve evi yeniden döşeyip durmasından bıktım ve ‘Sana dönen bir ev yapacağım istediğin yöne çevirebileceksin' dedim” şeklinde açıkladı. Kusic'in eşi evle ilgli herhangi bir yorumda bulunmadı.

Evin teknik özelliklerine gelecek olursak, en yavaş hızda tam bir dönüşünü 24 saatte, en hızlı anında ise aynı dönüşü 22 saniyede tamamlayabiliyor. 7 metrelik bir eksen üzerinden dönen mekanizmaya bağlı. Kusic evin dönmesini sağlayan özel mekanizma da dahil, evin tamamını tek başına yaptı. Evin yapım aşamasında kalp problemi yaşasa da 6 yılda evi tamamlamayı başardı. Ayrıca bu evin sabit yapılara kıyasla depreme daha dayanıklı olduğunu savundu.

Vojin Kusic, Amerikalı mucit Nikola Tesla’yıbelirtti. İyi eğitim görme imkanının olmadığı yoksul bir ailede yetişen Kusic, bazı şeyleriöğrenmek zorunda kaldığını anlattı. Bu evin bir icat olmadığını yalnızca istek ve bilgiyle ortaya çıktığını vurguladı. "Benim yeterli vaktim ve bilgim vardı, yaptım" dedi.