Tüm dünyada yüz binlerce kişinin severek izlediği Korku Seansı serisinde yer alan ev, yeniden satışa çıkarıldı. 2019'da 440,000 dolara satın alınan evin mevcut fiyatı 1,2 milyon dolar.

İlk filmi 2013'te vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Korku Seansı (Conjuring) serisinin çekildiği ev iki yıl içinde toplam iki kez satılığa çıkarıldı. Evin şimdiki fiyatının eski fiyatına göre üç kat fazla olduğu kaydedildi.

Harrisville, Rhode Island'da bulunan ev 1736 yılında inşa edilmiş ve 2019 yılında paranormal olaylara meraklı bir kişi olan Cory Heinzen tarafından 440,000 doların altında bir fiyata satın alınmış.

'Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en meşhur perili evlerden'

Bu ay ev, 1.200.000 dolarlık fiyatıyla piyasaya geri döndü. Evin satılık ilanında, alıcının "olağanüstü bir kültürel tarihe sahip olma" fırsatına nail olacağı belirtiyor. Sotheby's International Realty ilanında, "1800'lerde evde yaşayan Bathsheba Sherman'ın musallat olduğu söylentisiyle birlikte 1677 Round Top Road, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en meşhur perili evlerden biridir." ifadeleri yer alıyor.

1970 yılında bahsi geçen evde çocukluğunu geçiren Andrea Perron, ailesinin evdeki paranormal deneyimlerini anlatan "House of Darkness, House of Light" üçlemesini yazdı. Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren tarafından evin araştırılmasıyla da "The Conjuring"in temeli atılmış oldu.

Perron, WJAR'a verdiği röportajda "Açıkçası, param olsaydı, onu korumak için kendim alırdım. Bir gün çiftliği geri almak her zaman hayalimdi, ama çiftlikte yaşamak hayalim değil; orada yaşamak istemiyorum."