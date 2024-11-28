Alibaba, akıl yürütebilen yeni yapay zekâ modeli "QwQ-32B"yi duyurdu. 32,5 milyar parametreye ev sahipliği yapan yapay zekâ, Alibaba'nın OpenAI'a sıkı bir rakip olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Son dönemlerde yapay zekâ teknolojilerine odaklanan Alibaba, en yeni "akıl yürütebilen" yapay zekâ modeli "QwQ-32B"yi duyurdu. Henüz önizleme aşamasında olan model, OpenAI'ın o1 önizleme sürümü ile o1 mini isimli modelinden daha iyi performans gösterecek gibi görünüyor. En azından Alibaba'nın iddiası bu yönde.

Yapılan açıklamalara göre QwQ-32B, 32,5 milyar parametreye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 32 bin kelimeye kadar uzunlukta olan her istem için kullanılabiliyor. Alibaba'nın açıklamasına göre yeni model, sahip olduğu muhakeme yetenekleri ile mantık seviyeleri ile zorlayıcı matematik sorularını çözebilecek kapasiteye sahip.

Ancak bazı sorunları da yok değil

Alibaba tarafından yapılan açıklamalara göre QwQ-32B-Preview, henüz mükemmel seviyede değil. Yapay zekânın kendi kendine dil değiştirebildiğini söyleyen yetkililer, bazen donmalar bazen de düşük performans sorunları yaşanabileceğini ifade ediyorlar. Ancak tüm bunlar, akıl yürütebilen yapay zekâ modelleri için çok da şaşılacak bir şey değil. Bu arada; yapay zekânın bazı konularda Çin hükûmetinin görüşlerini yansıttığını da bir not olarak belirtelim. Mesela QwQ-32B-Preview, Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor.

Alibaba, QwQ-32B'nin önizleme sürümü için Apache 2.0 lisansı tanımladı. Yani kurumsallar, bu yapay zekâ modelini kullanabilecekler. Ancak burada şöyle bir sorun var. QwQ-32B-Preview, henüz tam anlamıyla yayımlanmış durumda değil. Yapılan açıklamaya göre yapay zekânın sadece belirli bileşenleri kullanılabilecek.