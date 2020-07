Günümüz Oyunlarına Taş Çıkaran En İyi Eski PC Oyunları

Her yıl onlarca yeni oyun piyasaya sürülse de oyuncular, bazı klasikler hiçbir zaman vazgeçemiyor. Tekrar tekrar oynanmasına rağmen ilk günkü gibi sevilen eski PC oyunlarını derledik.

Gelişen ve büyüyen PC endüstrisiyle beraber günümüzde orta segment bir PC satın alıp modern oyunları oynamak geçmiş yıllara göre daha kolay. Fakat bazı oyuncular vazgeçemedikleri unutulmaz yapımlara bir şans daha vermek, bazı oyuncular da ellerinde bulunan düşük sistemli PC’lerde oyun keyfini yaşamak istiyorlar

Oyunculuk ve oyun oynamak sadece her yıl çıkan modern oyunları oynamak anlamına gelmiyor. Her oyuncunun geçmişte oynayıp da unutamadığı bazı yapımlar, eski olmalarına rağmen hâlâ oynanış ve hikâye yönlerinden günümüz oyunlarına taş çıkartacak derecede olabiliyor. Bu listemizde sizlere düşük sistem gereksinimli unutulmaz eski PC oyunlarını derledik. Gelin günümüz oyunlarına taş çıkaran düşük sistem gereksinimli unutulmaz oyunlar listesine yakından bir göz atalım. Dilerseniz düşük sistem gereksinimli oyunlar listemize de buradan ulaşabilirsiniz.

Günümüz oyunlarına taş çıkaran düşük sistemli en iyi eski PC oyunları:

Half-Life 2

Fallout: New Vegas

Diablo II

Assassin’s Creed II

Baldur’s Gate II

Deus Ex

The Longest Journey

Need for Speed: Most Wanted (2005)

System Shock 2

Warcraft III: Reign of Chaos

Prince of Persia: The Sands of Time

Thief: Deadly Shadows

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Far Cry 2

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Half-Life 2

Tür: Bilim Kurgu/Aksiyon/FPS

Çıkış Yılı: 2004

Yayıncı: Valve

1998 yılında çıkan Half-Life’ın herkesi şaşırtan mükemmel kurgusal hikâyesi ve oyun dünyasında devrimsel olan oynanışın üzerine yenilikler eklenerek devam ettiği Half-Life 2’de oyuncular, uzaylılar tarafından istilaya uğramış ve nüfusu bir avuç insan olarak kalmış dünyada “hayatta kalmaya” çalışıyorlar. Half-Life 2, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fallout: New Vegas

Tür: Açık Dünya/Rol Yapma Oyunu

Çıkış Yılı: 2010

Yayıncı: Bethesda Softworks

Çıkışının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Fallout: New Vegas hâlâ hem açık dünyası hem de atmosferiyle günümüz oyunlarından hiç de geri kalmıyor. Nükleer kıyamet sonrası dünyada kalan az sayıda insandan biri olarak oynadığımız bu oyunda Nükleer sonrası çorak dünyada mutantların ve düşmanların arasında hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Gerçek bir rol yapma oyunu olan Fallout: New Vegas’ta film tadındaki uzun sinematiklerin ve diyalogların keyfini çıkartabilirsiniz. Fallout: New Vegas, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Diablo II

Tür: Rol Yapma Oyunu/Aksiyon

Çıkış Yılı: 2000

Yayıncı: Blizzard Entertainment

Rol yapma oyunu denilince belki akla gelen ilk oyunlardan biri Diablo II’dir. 1996 yılında çıkan Diablo serisine 2000 yılında yapılan efsane geri dönüşle oyun dünyasına yeni bir soluk getiren Diablo II, rol yapma oyunlarının atalarından biri olma unvanını sonuna kadar hak ediyor. Diablo II’de oyunda bulunan 5 karakter sınıfından birini seçerek, saatler boyunca Diablo evreninin fantastik atmosferinde kaybolabilirsiniz.

Assassin’s Creed II

Tür: Aksiyon/Açık Dünya/Parkur

Çıkış Yılı: 2010

Yayıncı: Ubisoft

2007 tarihinde ilk çıkan ve oyun dünyasına yeni bir soluk getiren Assassin’s Creed, hem çok sevilmiş hem de çok eleştirilmişti. İlk oyunun ardından 3 sene sonra çıkan Assassin’s Creed II’nin üzerine bugüne kadar 9 oyun çıkmış olsa da Assassin’s Creed II günümüzde hâlâ serinin en çok sevilen oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Efsane Ezio Auditore de Firenze karakterini yönlendirdiğimiz bu oyun bizlere 15. yüzyıl Rönesans İtalya’sında kaybolacağımız uzun saatler vadediyor. Assassin’s Creed II, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Baldur’s Gate II

Tür: Rol Yapma Oyunu/Fantezi

Çıkış Yılı: 2013

Yayıncı: Beamdog

Tüm zamanların en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak kabul edilen Baldur’s Gate serisinin ikinci oyunu Baldur’s Gate II, ilk oyunun efsane hikâyesini ve rol yapma elementlerini oyunculara yenilenmiş bir evren ve atmosferle sunuyor. Efsane Zindanlar ve Ejderhalar evreninde uzun saatler geçirebileceğiniz bu oyunun Android ve iOS versiyonları da bulunuyor. Baldur’s Gate II, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Deus Ex

Tür: Rol Yapma Oyunu/Cyberpunk

Çıkış Yılı: 2000

Yayıncı: Square Enix

İlk olarak 2000 yılında piyasa sürüldüğünde büyük beğeni toplayan Deus Ex serisi 2016 yılına kadar devam oyunlarıyla birlikte oyuncuların karşısına çıkmaya devam etti. Bir klasik olarak değerlendirilen Deus Ex oyuncuları; Blade Runner vari atmosfere sahip, gelişen teknolojiyle dünyanın kaotik bir hâl aldığı 2052 yılına doğru yolculuğa çıkarıyor. Deus Ex, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

The Longest Journey

Tür: Macera

Çıkış Yılı: 2000

Yayıncı: Funcom

“İşaretle ve tıkla” oynanış mekaniğine sahip olan The Longest Journey, isminde de belirttiği gibi oyuncuları çeşitli bulmacaları çözüp gizemleri ortaya çıkardıkları uzun bir yolculuğa çıkartıyor. Sadece sinematikleri bile 10 saati geçen bu oyunda yönettiğiniz karakterle birlikte "paralel evrenler" arasında film tadında bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. The Longest Journey, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Tür: Araba Yarışı

Çıkış Yılı: 2005

Yayıncı: Electronic Arts

Need for Speed serisinin 9. oyunu olan ve serinin en çok sevilen oyunlarından biri olan Need for Speed: Most Wanted klasik bir araba yarışı oyunundan çok daha fazlası. Kaliteli sinematikleriyle, akıcı hikâyesiyle ve oldukça fazla araba özelleştirme seçenekleriyle Most Wanted oyunculara klasik bir araba yarışı oyunu deneyiminin yanı sıra rol yapma elementleri ve doyurucu bir hikâye de sunuyor.

System Shock 2

Tür: Rol Yapma Oyunu/Korku

Çıkış Yılı: 1999

Yayıncı: Nightdive Studios

Çıkış yaptığı 1999 yılında 10’dan fazla platformda yılın oyunu seçilen System Shock 2, belki de piyasaya sürülmüş en iyi rol yapma oyunlarından biri. Başlangıçta bağımsız bir oyun olması planlanan System Shock 2’de oyuncular, uyandıkları uzaylı organizmalar tarafından istilaya uğramış bir uzay gemisinde hayatta kalmaya çalışıyor. System Shock 2, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Warcraft III: Reign of Chaos

Tür: Gerçek Zamanlı Strateji Oyunu

Çıkış Yılı: 2002

Yayıncı: Blizzard Entertainment

Warcraft serisinin 3. oyunu olan tıpkı Age of Empires serisinde olduğu gibi birimlerinizi ürettiğiniz ve köylerinizi inşa edip düşmanlarla savaştığınız gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Fakat Warcraft III’ü diğer strateji oyunlarından ayıran en önemli özelliğiyse bugün League of Legends gibi MOBA oyunlarının atası olan Dota’nın bu oyundan çıkmış olmasıdır.

Orijinal olarak Warcraft III’ün ek paketi olan The Frozen Throne’da bir harita olarak bulunan Dota uzun yılların ardından bugün bildiğimiz hâline gelmiştir.

Prince of Persia: The Sands of Time

Tür: Aksiyon/Macera/Parkur

Çıkış Yılı: 2003

Yayıncı: Ubisoft

Assassin’s Creed serisinin ve ardından çıkan 3D parkur oyunlarının atası Prince of Persia: The Sands of Time, çıktığı 2003 yılında oyun dünyasına bir nevi yeni bir tema eklemiş oldu. Duvarlardan koşup atladığımız, uçsuz bucaksız binalara tırmandığımız bu oyun Pers İmparatorluğu’nun büyülü atmosferine sahip hikâyesini de oldukça akıcı bir şekilde işliyor. Prince of Persia: The Sands of Time, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde, oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Thief: Deadly Shadows

Tür: Gizlilik/Aksiyon

Çıkış Yılı: 2004

Yayıncı: Square Enix

Thief serisinin üçüncü oyunu olan Thief: Deadly Shadows’ta oyuncular "Steampunk" atmosferine sahip City isimli şehirde Garrett adına usta bir hırsızı canlandırıyor. Oldukça fazla gizlilik içeren bu oyunda, oyuncular usta hırsız Garrett ile birlikte en tehlikeli evlere girip en çok arzulanan nesneleri çalmaya çalışıyor. Thief: Deadly Shadows, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Tür: Aksiyon

Çıkış Yılı: 2003

Yayıncı: Rockstar Games

Max Payne 2 hakkında ne desek az, birinci oyundan sinematik ve akıcı anlatımıyla sıyrılan ve oynanış yönünden de seriye büyük artılar kazandıran Max Payne 2’de karanlık dedektifimiz Max Payne ile birlikte hem New York üzerinde hakimiyet sağlamış büyük bir suç çetesini çökertmeye hem de öldürülen eşimiz ve çocuğumuzun intikamını almaya çalışıyoruz. Max Payne 2, karanlık ve "film-noir" vari atmosferiyle sizi ilk saatlerinden itibaren oyunun içine hapsetmeyi başarıyor. Max Payne 2, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Far Cry 2

Tür: FPS/Açık Dünya

Çıkış Yılı: 2008

Yayıncı: Ubisoft

FPS oyunlarında yeni bir çağ açan Far Cry’ın ikinci oyunu Far Cry 2’de, Afrika’da gerçekleşen sivil savaşın tarafları arasında sıkışıp kalmış ve her iki tarafa da çalışan bir kiralık katil rolünü üstleniyoruz. Her iki tarafa da çalışarak sivil savaşa son vermeye çalıştığımız bu oyunda devasa Afrika arazilerinde hem düşmanlarımızla hem de sıtma gibi hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Far Cry 2, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Tür: Rol Yapma Oyunu/ Açık Dünya

Çıkış Tarihi: 2007

Yayıncı: Bethesda Softworks

The Elder Scrolls serisi söz konusunda olduğunda serinin hayranlarının ikiye ayrıldığı bir nokta var: Oblivion hayranları ve Skyrim hayranları. The Elder Scrolls IV: Oblivion serisinin 4. oyunu olarak karşımıza çıkıyor ve oyunculara serinin daha önce sunmadığı büyüklükte bir açık dünya ve daha önce görülmemiş uzunlukta bir hikâye sunuyor.

Elder Scrolls’un fantastik ve büyülü dünyasında belki de aylar geçirebileceğiniz bu oyunun birçok farklı mod seçeneği de bulunuyor. The Elder Scrolls IV: Oblivion, Steam Yaz İndirimleri kapsamında hâlâ indirimde oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız unutulmaz ve eski PC oyunları listemizin sonuna geldik. Listede yer almayan sizin efsane olduğunu düşündüğünüz oyunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz düşük sistemli oyunlara göz atmak isterseniz buradan bir diğer listemizi inceleyebilirsiniz.