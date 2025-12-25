Eski Rockstar Geliştiricisinden GTA 6'nın Fiyatı Hakkında Açıklama

Eski bir Rockstar geliştiricisi olan Mike York, GTA 6'nın fiyatı hakkında konuştu. York, 100 dolar iddiaları hakkındaki düşüncesini paylaştı.

Rockstar’ın uzun yıllardır geliştirdiği GTA 6, hiç kuşkusuz tarihin en çok beklenen oyunlarından biri. Maalesef yakın zamanda gelen ve oyuncuları üzen açıklamalarda oyunun Mayıs 2026’dan Kasım 2026’ya ertelendiği açıklanmıştı. Yani çıkışına daha uzun bir süre var. Tabii en çok merak edilen konulardan biri de fiyatı.

GTA 6’nın geliştirilme masraflarının 1 milyar doları bulduğu iddiaları ortada dolaşıyordu. Bu nedenle de oyunun normal oyunlardan çok daha pahalıya satılacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Bu söylentilerde fiyatın 100 dolar olabileceği bile söylenmişti. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Eski Rockstar geliştiricisine göre GTA 6 100 dolar olmayacak, normal fiyatlardan satışa çıkacak

Tüm sektör oyunun 100 dolar gibi yüksek seviyede bir fiyatla çıkmasını beklerken eskiden Rockstar’da çalışan, yani şirketin direkt içinde yer almış animatör Mike York, Esports Insider’a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. York, Rockstar’ın GTA 6’nın fiyatı konusunda “açgözlü” davranmayacağını belirtti.

York, GTA 6’nın 100 dolara satılmasını beklemiyor. Geliştirici, bunun yerine şirketin normal oyunlardaki fiyatlara benzer şekilde 70 dolar gibi bir fiyatla oyunu piyasaya sürebileceğini düşünüyor. York’a göre GTA 6’nın inanılmaz yüksek sayıda satacak olması Rockstar’ın açgözlü davranıp daha pahalı yapma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Hangi iddianın doğru çıkacağını ilerleyen aylarda göreceğiz. GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.