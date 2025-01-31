Samsung yeni One UI güncellemesi ile eski Galaxy telefonlara Galaxy S25'in kamera özelliklerini getirecek.

Samsung'un yeni One UI 7.1 güncellemesi, eski Galaxy serisi telefonlar için Samsung Galaxy S25'te bulunan kamera özelliklerini getiriyor.

Samsung Galaxy S25 serisinde tanıtılan bazı kamera özellikleri, yazılım güncellemesiyle birlikte önceki modellerde de kullanılabilir hâle gelecek.

Eski Galaxy telefonlara gelecek kamera özellikleri neler?

En dikkat çekici yeniliklerden biri altı tanesi retro tarzda olmak üzere toplamda 10 yeni fotoğraf filtresi ancak bu sefer fark, filtreleri renk sıcaklığı ve kontrast gibi ayarlarla kişiselleştirebilmeniz. Yapay zekâ destekli yeni bir kamera modu da her ortamda profesyonel kalitede fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak.

Video kameralarla haşır neşir olanlar için de önemli yenilikler olacak. Samsung, profesyonellerin kullandığı "Log Video" formatını eski Galaxy serisi telefonlara getiriyor.

Bu format sayesinde renkler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek, videolarınızı doğrudan telefon üzerinden veya profesyonel yazılımlarla (DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro gibi) düzenleyebileceksiniz. Ayrıca, daha canlı ve gerçekçi görüntüler sunan 10-bit HDR video kaydı da artık standart hâle gelecek.

Samsung Galaxy S25 serisinde tanıtılan "sanal diyafram" özelliği de güncellemeyle eski modellere gelecek. Bu özellik, profesyonel kameralar gibi arka plan bulanıklığını ayarlamanıza olanak tanıyacak ve daha doğal portreler çekmenizi sağlayacak.

Henüz bu özelliklerin hangi eski Galaxy serisi telefonlara sunulacağı kesinleşmiş değil. Donanım farklılıkları nedeniyle tüm telefonların aynı özelliklere sahip olamayacağı düşünülüyor.