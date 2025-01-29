Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinin sonunda yer verdiği Galaxy S25 Edge'in kamera özelliklerine dair ilk sızıntılar ortaya çıktı.

Samsung, en ince Android telefonlardan biri olacak olan Galaxy S25 Edge’i geçtiğimiz hafta gözler önüne sermişti.

İlk başta Galaxy S25 Slim olarak adlandırılması beklenen telefonun teknik detayları henüz netleşmese de yeni bir sızıntı, kameralarının önceki iddialara kıyasla daha farklı olacağını öne sürüyor.

Samsung Galaxy S25 Edge kamera özellikleri nasıl olacak?

Önceki iddialar Galaxy S25 Edge’in arkasında 200MP ana kamera, 50MP telefoto ve 50MP ultra geniş açılı lens içeren üçlü bir kamera ünitesi bulunacağını gösteriyordu ancak son sızıntıya göre Galaxy S25 Edge, yalnızca 200MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens içeren çift kamera ile gelebilir.

Samsung’un kamera stratejisine bakıldığında Galaxy S25 Ultra’nın 50MP ultra geniş kameraya sahip olduğunu, S25 ve S25+ modellerinde ise 12MP ultra geniş kamera bulunduğunu biliyoruz. Bu da Galaxy S25 Edge’in 12MP ultra geniş lensle gelme ihtimalini artırıyor.

Sızıntılar ayrıca Galaxy S25 Edge’in ekranının Gorilla Glass Victus 2 ile korunacağını öne sürerken, daha üst model olan Galaxy S25 Ultra'da ise Gorilla Armor 2 koruması bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 Edge’in Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki sizin Galaxy S25 Edge'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.