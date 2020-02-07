Eski Sony Başkanı, Twitter Takipçilerini Trolledi

Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios eski Başkanı Shuhei Yoshida, Twitter üzerinden bir takipçisini trolledi. Takipçisinin "PlayStation 5 nerede?" sorusuna karşılık Yoshida, bir görüntü paylaştı. Paylaşılan görüntü aslında PlayStation 5 ile ilgili olmasa da kafa karıştırdı.

Sony, PlayStation 5 ile ilgili olarak bugüne dek onlarca açıklama yaptı. Ancak bu açıklamalar daha çok sektöreldi. Yani Sony yetkilileri, bugüne dek yaptıkları açıklamalarda PlayStation 5'le ilgili daha çok teknik açıklamalar yaptılar.

Sony'nin açıklamaları PlayStation 5'in neler vadedeceği ile ilgili fikir oluşmasını sağlasa da en çok merak edilen iki konu olan fiyatı ve tasarımı noktasında deyim yerindeyse şirketin ağzını bıçak açmadı.

Şimdiyse oyunseverleri önce heyecanlandıran, ardından da hayal kırıklığına uğratan bir troll girişimi yaşandı. Bu troll girişiminde bulunan kişi, Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios'un uzunca bir süre başkanlık görevini yürüten Shuhei Yoshida'ydı. Yoshida, bir takipçisinin kendisine yönelttiği "PlayStation 5 nerede?" sorusuna verdiği yanıtla, onlarca oyunseverin adeta duygularıyla oynadı.

SIE eski başkanının PlayStation 5 sorusuna verdiği cevap

Yoshida, takipçisine yukarıda görmekte olduğunuz fotoğrafı paylaşarak cevap verdi. Görüntüye baktığınız ilk an, fotoğrafın tam ortasında "PS5" yazdığını düşünüyorsunuz. Hemen yanında ise "2020.2.20" ibaresi bulunuyor ve bu da , PlayStation 5'in 20 Şubat'ta satışa çıkacağını düşündürüyor. Ancak söz konusu görüntüye dikkatli bakıldığında, fotoğrafın ortasında "P5S" yazdığı fark ediliyor.

P5S ibaresi, yaklaşmakta olan Persona 5: Scramble isimli bir oyunun kısaltması. Söz konusu görüntüyse yine aynı oyuna ait bir tanıtım afişi ve hem Nintendo hem de PlayStation 4 için geliştirilen bu oyun, 20 Şubat'ta satışa sunulacak. Yani Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios eski başkanı Shuhei Yoshida, bu kafa karıştırıcı görüntü ile oyunseverleri trolledi.

PlayStation 5'in yaklaşmakta olduğu herkes tarafından bilinen ve Sony tarafından da onaylanan su götürmez bir gerçek. Ancak oyunseverler, mümkün olan en kısa süre içerisinde PlayStation 5'in lansman yapmasını istiyorlar. Bu konuda çeşitli söylentiler olsa da Sony, bugüne dek yaptığı hiçbir açıklamada PlayStation 5'in lansman tarihine değinmedi. Oyunseverler, ne yazık ki bir süre daha beklemek durumundalar.