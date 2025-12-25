Tümü Webekno
Tıp Dünyasında Tarihi Rekor: Kuveyt-Brezilya Arasında 12.000 Km Uzaklıktan Robot Cerrahlarla Operasyon Gerçekleştirildi!

Tıp tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay, aralarında 12.000 km uzaklığı bulunan Kuveyt ve Brezilya arasında gerçekleştirdi.

Tıp Dünyasında Tarihi Rekor: Kuveyt-Brezilya Arasında 12.000 Km Uzaklıktan Robot Cerrahlarla Operasyon Gerçekleştirildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kuveyt’teki bir cerrah, uçağa bile binmeden, sadece olduğu yerden Brezilya’daki bir hastayı ameliyat etti ve gerçekleşen bu olağanüstü operasyon, robotik cerrahide dünya rekoru olarak tarihe geçti.

Kuveyt’teki Jaber Al-Ahmad Hastanesi ile Brezilya’daki Hospital Cruz Vermelha’yı birbirine bağlayan operasyonlarda, cerrah ile hasta arasındaki mesafe Guiness Rekorlar Kitabı'nda kayda geçtiği üzere tam 12.034,92 kilometreydi. Bu aynı zamanda robotik cerrahi tarihinde şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe oldu.

Operasyon için gerçek zamanlı bir hassasiyet sağlandı

Başarıyı asıl çarpıcı kılan ise yalnızca mesafe değil, neredeyse gerçek zamanlı bir hassasiyetle çalışılmasıydı. Gelişmiş ve güvenli bir uluslararası ağ üzerinden sağlanan bağlantı sayesinde gecikme ortalama 199 milisaniye, bant genişliği 80 Mbps, veri kaybı ise yalnızca %0,19 olarak ölçüldü. Bu performans, cerrahların ameliyat sırasında herhangi bir gecikme hissetmeden çalışmasını mümkün kıldı.

Üstelik operasyonlar tek yönlü değildi. Önce Kuveyt’teki cerrahlar Brezilya’daki hastayı ameliyat etti, ardından Brezilya’daki ekip Kuveyt’teki bir hastaya müdahale etti. Böylece iki yönlü, kıtalar arası robotik cerrahinin pratikte mümkün olduğu kanıtlandı.

Gelecekte ülkeler arası tıbbi operasyonlar gerçekleşebilecek

Her iki ameliyat da kasık fıtığı için uygulanan TAPP (transabdominal preperitoneal) yöntemiyle gerçekleştirildi ve hiçbir komplikasyon yaşanmadı. Operasyonlarda Dr. Sulaiman Almazeedi, Dr. Marcelo Loureiro, Dr. Mohannad Alhaddad, Dr. Ahmed Karim, Dr. Hmoud Alrashidi ve Dr. Leandro Totti Cavazzola gibi uzman isimler görev aldı.

Bu tarihi başarı, Guinness tarafından da resmen tescillendi. Uzmanlara göre bu gelişme, uzman cerrah eksikliğinin yaşandığı bölgelerde hayat kurtarıcı olacak, ülkeler arası tıbbi iş birliğini hızlandıracak ve ileri cerrahiye erişimi küresel ölçekte artıracak.

