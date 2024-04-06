Bir grup Tesla çalışanı, şirkete yeni bir toplu dava açtılar. Bu dava kapsamında Tesla, çalışanın hakkını ödememekle suçlanıyor.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, yeni bir toplu iş davası ile karşı karşıya. Bir grup eski Tesla çalışanı, şirket hakkında şikâyetçi oldu. Eski çalışanların iddiasına göre Tesla, çalışanın hakkını vermemiş. Tesla'nın kendini nasıl savunacağı şimdilik belli değil.

İsimleri açıklanmayan eski Tesla çalışanları, haklarını alamadıkları için 5 milyon dolarlık dev bir tazminat istiyorlar. Mahkeme heyeti iddiaları dinledikten sonra Tesla yönetiminin ifadesini alıp, nihai kararını verecek.

İş için yapılan masraflar bile ödenmemiş

Edinilen bilgilere göre Tesla, davacı personelin sadece maaşlarını ödedi. Ancak fazla mesailer ve hastalık raporu olan dönemlere ait ödemeler yapılmadı. Eski çalışanlar, yetersiz mola yaptıklarını ve iş için yaptıkları masrafları da Tesla'dan tahsil edemediklerini söylüyorlar.

Tesla, şu sıralar çok sayıda dava ile karşı karşıya. Bunlardan biri, çok ciddi bir ırkçılık ve ayrımcılık davası. Şirket ayrıca bir otopilot kazası nedeniyle de önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak. Şimdi tüm bunların üzerine bir de eski personelin davası eklenmiş durumda.