Tesla'nın Model 2 olarak da bildiğimiz ucuz otomobilini iptal ettiğini iddia eden Reuters, Elon Musk tarafından yalanlandı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomobil devi Tesla, rakiplerine kıyasla uygun fiyattan son teknoloji araçlar satması ve bu araçlarını sürekli yeni teknolojiye uyacak şekilde güncellemesiyle biliniyor. Kataloğunda çok sayıda çeşit olmasa da şirket, temel anlamda her kullanıcının ihtiyacını görecek araçlara sahip.

Fakat tüm bunların ötesinde, hâlihazırda olan modellerden çok daha ucuz bir Tesla modelini uzun zamandır bekliyoruz. Fakat Reuters’ın özel haberine göre şirket, belli başlı sebeplerden ötürü ucuz Tesla modeli planlarını rafa kaldırdı. Elon Musk ise hiç gecikmeden Reuters’ın haberini yalanladı.

“Reuters yalan söylüyor. (yine)”

Söz konusu özel haberinde Reuters, konuya yakın 3 kişiyi ve şirket mesajlaşmalarını kaynak göstererek giriş seviye Tesla modelinin iptal olduğunu söyledi. Yatırımcıların da bu plana güvendiğini belirten platform, Tesla’nın BYD gibi Çin merkezli elektrikli araç üreticileriyle arasındaki rekabet yüzünden bu hamleyi yaptığını söyledi.

Kaynaklara göre Tesla, ucuz araç yapma planını iptal ettikten sonra aynı araç platformunda otonom taksiler üretecek. Tabii bu da planların uzaması ve daha sıkı regülasyonlarla karşı karşıya kalmak demek. Model 2 diye isimlendirilen ucuz otomobilin 25 bin dolar seviyesinde satılması bekleniyordu. Bu gelişmelerin ardından Tesla hisselerinde düşüş görüldü.

Fakat Elon Musk, çok geçmeden X üzerinde yaptığı bir paylaşımla Reuters’ın haberini yalanladı. Reuters da bu paylaşımı haberine kattı. Söz konusu haberinde Elon Musk’ın gelişmeleri yalanladığını fakat özel olarak bir tutarsızlığa değinmediğini belirtti.

Tesla’nın yeni uygun fiyatlı modeli küresel çapta heyecanla bekleniyor. Çinli üreticilerin 10.000 dolar seviyesinde bile araç satmaya başlamış olması, Tesla’nın işini zorlaştırabilir. Fakat bu noktada Elon Musk’ın bahsettiği yeni üretim yöntemlerinin devreye girmesi de olası. Siz ne düşünüyorsunuz?