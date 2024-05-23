Çoğu zaman geçmişi özlemle anıyoruz. Hatırladığımız anılardan biri de mutlaka TV karşısında ailecek geçirdiğimiz dizi saatleriydi. Çayı demler, çekirdeğimizi alır, oturma odasına geçerdik.

Özellikle bazı diziler vardı ki bizi saatlerce ekran başına kilitlemeyi başarıyordu.

Hatta itiraf edelim, yayımlanalı yıllar olmuş bu dizileri tekrar tekrar açıp izleyenemiz de çok. Gelin şimdi listemize geçelim ve eski günleri yâd edelim.

Birbirinin aynısı ama birbirinden çok farklı olan iki kardeş: Yarım Elma

2002-2003 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de, daha sonra da Show TV'de yayımlanan Yarım Elma’nın başrollerini Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu paylaşıyordu. Dizi, dergi editörlüğü yapan Yonca'nın karşısına hiç görmediği ve köyde yaşayan ikiz kardeşi Gonca’nın çıkmasıyla başlıyor ve ikilinin maceralarını anlatıyordu.

1970'lerin Türkiye'sine dönüyoruz: Çemberimde Gül Oya

2004-2005 yılları arasında yayımlanan Çemberimde Gül Oya’nın başrollerini Özge Özberk ve Mehmet Ali Nuroğlu paylaşıyordu. Dizi, 1970'lerin Türkiye'sinde yaşanan siyasi ve toplumsal olayları dramatik bir şekilde aktarıyordu.

Dabi dabi dabi dabi: Beşik Kertmesi

2002-2004 yılları arasında yayımlanan Beşik Kertmesi, çocukken aileleri tarafından birbirlerine beşik kertmesi yapılan ve ayrı dünyalardan iki kişinin ilginç hikâyesini işliyordu. Dizinin başrollerinde Olgun Şimşek, Meltem Cumbul ve Erdal Özyağcılar yer alıyordu.

Sütçü Ramiz, Kara Kalpaklı, Dimitri, Ispanak Namık, kızçeler...: Elveda Rumeli

Erdal Özyağcılar’ın başrolde yer aldığı bir başka yapım Elveda Rumeli, 2007-2009 yılları arasında yayımlandı. Dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Makedonya'nın küçük bir köyünde yaşayan bir Türk ailesinin günlük yaşamını ve Balkan Savaşları'nın etkilerini konu alıyordu.

Bu matematik bizi kandırıyor hocam: Hayat Bilgisi

2003-2006 yılları arasında yayımlanan Hayat Bilgisi, Afet Hoca'nın, (Hoca camide dediğinizi duyar gibiyim) ıhm düzeltelim, Afet Öğretmen'in Rıdvan Kanat Lisesinde öğrencileriyle yaşadığı maceraları anlatıyordu. Hepimizi ekranların başına kilitleyen bu dizi eğlenirken öğretmeyi gerçekten iyi bir şekilde başarıyordu. Dizinin başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu ve Kerem Kupacı gibi isimler yer alıyordu.

Aşk gelir, bir gün kapıyı çalar, sen kaçsan bile... : Çapkın

Yine tozlu rafların arasından çıkarıp aldığımız Çapkın, ömrü kısa sürse bile akıllarda kalmayı başarmıştı. Okan Yalabık, Özlem Conker, Ahmet Mümtaz Taylan, Suna Pekuysal gibi oyuncuların yer aldığı dizi, vaktinin çoğunu serserilik yaparak geçiren Çapkın’ın gerçek aşkla tanışmasını anlatıyordu.

Biz iki aşık kafaları karışık: Ayrılsak da Beraberiz

1999-2004 yılları arasında yayımlanan Ayrılsak da Beraberiz, boşanmalarına rağmen aynı evi paylaşmak zorunda kalan Berna ve Teoman'ın komik ve ilginç hikâyelerini aktarıyordu. Başrollerde Hakan Yılmaz ve Janset Paçal yer alıyordu. Laptop Recai'yi, Feridun Bitir'i kim unutabilir ki? Yırttık abicim yırttık!

Hatırla Sevgili, En Son Babalar Duyar, Çılgın Bediş, Ekmek Teknesi, Çiçek Taksi... Daha listeye ekleyebileceğimiz bir sürü yapım olduğunu biliyoruz. Ne dersiniz, bu serinin devamı gelsin mi?

Nostalji kuşağına devam etmek istiyorsanız sizi şöyle alalım: