Windows 95 ve 98 işletim sistemlerinin nasıl olduğunu merak edenler ve oyun dünyasının temellerine inmek isteyenler, toplanın. Az sonra bahsedeceğimiz bu internet sitesi, tarayıcınız üzerinden efsane işletim sistemlerinde nostaljik bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Microsoft’un 2015 yılında piyasaya sürdüğü Windows 10 işletim sistemi, Statista’nın paylaştığı veriye göre günümüzde %75’lik bir pazar payıyla en popüler işletim sistemi unvanını taşıyor. Microsoft’un bu başarısının ardındaysa uzun yıllar önce piyasaya sürülen ve insanların hayatına Windows kavramını yerleştiren efsane işletim sistemleri yatıyor.

Microsoft, özellikle Windows 95 ve 98 sürümleriyle birlikte dünyada büyük bir popülerlik kazanmıştı. Bilgisayarların da yaygınlaşmaya başladığı bu dönemlerde oyun ve yazılım dünyası da bugünün temellerini atacak başlangıçlara imza atmıştı. Peki, bu dönemlerin neler sunduğunu görmenin kolay bir yolu yok mu? İşte bugün sizlerle paylaşacağımız internet sitesi, tam da bu amaçla kurulmuş durumda.

Dijital bir nostalji yaşayın:

Emupedia tarafından oluşturulan internet sayfası EmuOS, Windows 95, Windows 98 ve Windows Millennium Edition (ME) işletim sistemlerini tarayıcınızda kullanmanıza olanak tanıyor. Üstelik işletim sistemlerinin yanı sıra günümüzün temellerini atan uygulama ve oyunların bazıları da işletim sistemlerinin içinde yüklü durumda.

Örnek vermek gerekirse Windows 95 işletim sistemi, beraberinde FPS oyunlarının atası sayılan Wolfenstein 3D, Doom 1, Quake 1, 1996 yapımı Tomb Raider ve Command and Conquer gibi efsane oyunlar getiriyor. Bu eski oyunlarım ve yazılımların tümü, emülasyon yazılımları aracılığıyla yeniden hayata döndürüldü.

Fakat görsellerde de gördüğünüz üzere işletim sisteminin içinde bazı popüler mobil oyunlar, bilgisayar oyunları ve yazılımlar da yer alıyor. Bunun nedeni, geliştiricilerin Retro tarzı grafiklere yer veren modern web teknolojileriyle geliştirilmiş oyunlar ve yazılımları da sistemlerinde eklemesinde yatıyor. Dolayısıyla sitede ölümsüzleştirilmek istenen yapımlara da yer veriliyor (Örneğin Flappy Bird ve Minecraft’ın yayında olmayan 0.0.23a_01 sürümü).

Takvim yapraklarını yıllarca geriye sarmak, Windows’un efsane işletim sistemlerini deneyimlemek ve oyun dünyasının temellerini atan yapımları kendi ellerinizle oynamak için bu bağlantıya tıklayarak sayfaya ulaşabilirsiniz. Seçtiğiniz işletim sistemi, birçok insanın zihninde sanatsal bir tablo gibi yer kaplayan açılış ekranıyla birlikte kullanımınıza sunulacak.