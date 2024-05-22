Bir Dönem Gazetelerin Kuponla Dağıttığı Şeyler (Gözyaşımız Pıt)

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Yıllar önce her sabah uyandığımızda ilk işlerimizden biri gazete almaktı. Ancak bunu gazeteyi okumaktan ziyade, kupon toplamak için yapardık.

Çünkü o dönem gazeteler kupon karşılığı çok ilgiç ürünler dağıtırdı. Makasla üşenmeden kestiğimiz ve biriktirdiğimiz kuponlar sayesinde araba kazanma şansımız bile oluyordu.

Biz de bu içerikte o yıllara dönüp küçük bir nostalji yolculuğuna çıkacağız. Bakalım neymiş bu sabırla kupon biriktirerek kazandığımız şeyler? 

Gazete kuponu dediğimiz zaman herhâlde akla gelen ilk şey, bu ansiklopedi setleriydi. Sahi, evinde bu setlerden olmayan var mı? 

Evet, bir dönem kupon biriktirerek ev düzme şansınız vardı…

Farklı türden CD’ler de gazetelerin verdiği ürünlerden biriydi. Tabii Netflix falan yok o zamanlar… 

gazete kupon cd

Bu işin zirve noktası da kuponla verilen arabalar diyebiliriz...

gazete kupon araba

Belki de çoğu kişi ilk cep telefonuna gazete kuponları sayesinde sahip olmuştu… 

eski cep telefonları

Finali bu müzik setleriyle yapalım.

Sizin de kupon biriktirerek sahip olduğunuz bir şeyler var mıydı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynaklar: Molatik, Yemek.com

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