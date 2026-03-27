Google, En İyi Yapay Zekâ Özelliklerinden Biri Olan "Search Live"ı Türkiye'de Kullanıma Sundu

Google, geçen yaz tanıttığı "Search Live", yani "Canlı Arama" yapay zekâ özelliğini resmen Türkiye'ye getirdi. Bu özellikle kameranızı açıp herhangi bir şeye yönelttikten sonra onun hakkında gerçek zamanlı ve sesli olarak yapay zekâdan yardım alabiliyorsunuz.

Google, yapay zekâ denince akla gelen ilk şirketlerden biri konumunda. Durum böyle olunca da şirket, arama motorundan diğer tüm hizmetlerine kadar her yere yapay zekâ özelliklerini entegre ediyor. İlk olarak Temmuz 2025’te tanıtılan “Search Live” isimli harika özellik de bunlardan biriydi.

Search Live özelliği, kullanıcının telefon kamerasını istediği herhangi bir yere yöneltip gerçek zamanlı yapay zekâ yardımı almasına imkân tanıyordu. Bugüne kadar belli yerlerde erişilebilirdi. Şimdi ise resmen dünya çapında kullanıma sunuldu. Türkiye’den de erişilebilecek.

Yapay zekâdan gerçek zamanlı olarak herhangi bir konuda yardım alabilmenizi sağlıyor

Google, özelliği Türkiye de dahil 200’den fazla ülkede açtığını açıkladı. Nasıl çalıştığını daha detaylı anlatalım. Odanızda veya dışarıda bir şey gördünüz diyelim ve onun hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Hemen bu özelliği açıp kameranızla görüntüledikten ve soruyu yönelttikten sonra olarak yapay zekâ hemen sesli olarak sizin için gerekli bilgileri veriyor. Sonrasında o konu hakkında bir diyalog da gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğini videodan görebilirsiniz.

Özellik, Google'ın yeni ses ve konuşma modeli Gemini 3.1 Flash Live sayesinde mümkün oluyor. Teknoloji devi, bu modelin daha doğal ve sezgisel konuşmalar sağladığını belirtiyor. Kullanmak için yapmanız gerekenler basit. Android veya iOS cihazlarında Google uygulamasını açıp arama çubuğunun altındaki “Canlı” simgesine dokunmanız gerekiyor.

Buradan kameranızı açıp sesli yanıt almak için bir soruyu sesli olarak sorabilir ve ardından takip sorularıyla sohbete devam edebilirsiniz. Ayrıca yapay zekânın konu hakkında web bağlantıları sunmasını isteyebilir ve derinlemesine bilgi de alabilirsiniz. Google Lens’in kamera kısmına eklenecek “Canlı” simgesi yoluyla da erişilebileceğini ekleyelim.