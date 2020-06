Yapay zeka araştırmacısı Janelle Shane, yapay zekayla ilgili yeni kitabında yapay zekayla ilgili araştırmalarını anlatıyor. Shane, yapay zekanın sanıldığı kadar zeki olmadığının da altını çiziyor.

Son yıllarda yapay zeka konusundaki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Aslında fark etmesek dahi yapay zeka, günlük hayatımızın bir yerinde boylu boyunca yer alıyor. Telefonlarımızda kullandığımız uygulamalardan, internet sitelerinde karşımıza çıkan reklamlara kadar birçok alanda yapay zeka ile karşılaşıyoruz.

Ancak yapay zekanın kullanım alanlarından bazıları, insanların yapay zekanın geleceğinden endişe etmesine neden oluyor. Yüz tanıma yazılımlarından, deepfake videolarına kadar birçok yapay zeka ürünü, yapay zekanın yarattığı tedirginliklerin ilk sırasında yer alıyor.

Uzun bir süredir yapay zeka hakkında çalışma yapan yazar ve araştırmacı Janelle Shane, yapay zekayla ilgili yeni bir kitap yayınladı. Shane, You Look Like a Thing and I Love You (Şey Gibi Görünüyorsun ve Seni Seviyorum) isimli kitabında yapay zeka hakkında önemli bilgileri bir araya getiriyor.

Shane, yapay zekayla ilgili kitabında sinir ağlarının eğitilmesini sağlayan deneylerden gerçek gözlemlere kadar birçok bilgiyi aktarıyor. Shane, aktardığı bilgilerin yanında yapay zekanın dünyamızın tuhaflığının kurallarını anlamanın da bir yolu olduğunu söylüyor.

Janelle Shane, kitabında yapay zekanın garipliğinin beş ilkesini de aktarıyor. Shane’ın saydığı ilkelerinden biri de yapay zekanın sanıldığı kadar zeki olmadığını söylüyor. Shane, “Yapay zekanın tehlikesi çok akıllı olması değil, yeterince akıllı olmamasıdır” diyor. Shane, yapay zekanın henüz düşünüldüğü kadar akıllı olmadığını, bu nedenle çözmesini istenilen sorunu gerçekten anlamadığını öne sürüyor.

Yapay zeka konusunda araştırmalarına devam eden Janelle Shane’in yapay zeka hakkındaki ilkeleri ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Konunun uzmanları, ilerleyen dönemde Shane’in ilkelerine dair muhakkak bir şeyler söyleyeceklerdir. Ancak yine de yapay zekanın korkulacak bir gelecekten öte insanlık için daha iyi bir gelecek sağlayabileceğini söylemek fazla iddialı olmayacaktır.