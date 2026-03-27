Siri'yi İster Gemini İster ChatGPT İster Claude ile Kullanabileceksiniz

Apple'ın yeni Siri'yle birlikte üçüncü taraf sohbet botlarını bağlama özelliği sunacağı söyleniyor. Yani Siri üzerinden ChatGPT'ye ek olarak artık Gemini, Claude gibi botlara da erişebileceksiniz.

Apple, çok yakında Siri’ye büyük bir güncelleme getirecek. Öyle ki Siri, bu güncellemeyle tamamen üretken yapay zekâ desteği kazanacak ve artık nihayet tam bir “sanal asistana” dönüşebilecek. Şimdi gelen bilgiler ise şirketin bu konuda ilginç bir hamle planladığını ortaya koyuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

En güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg Editörü Mark Gurman tarafından paylaşılan habere göre Apple, iOS 27 güncellemesiyle yeni Siri’ye rakip sohbet botlarını bağlamaya imkân tanıyacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Siri’ye Gemini, Claude gibi sohbet botlarını da bağlamak mümkün olacak

İddiaya göre iOS 27 ile gelecek bu değişiklik, Siri’ye istediğiniz farklı bir sohbet botunu bağlayıp kullanmanızı sağlayacak. Yani App Store’dan indirdiğiniz Google’ın Gemini’ı veya Anthropic’in Claude’u gibi üçüncü taraf botlar, Siri’ye bağlanarak sizin sorularınıza yanıt verebilecek.

Özelliğin “Uzantılar” olarak adlandırılacağı belirtilmiş. Özellik, kullanıcılara iPhone, iPad ve Mac'te Siri ile bağlantı kurmasını istedikleri sohbet botlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma olanağı sağlayacak. Ayrıca Apple’ın yeni Siri ile birlikte tamamen ayrı olarak sunacağı yeni Siri uygulamasında da çalışacağı aktarılmış.

Siri’de şu anda ChatGPT entegrasyonu var ve yanıtlar alabiliyorsunuz. Yeni özellik, bunu daha da ileri taşıyarak hem farklı sohbet botlarını getirecek hem de daha gelişmiş Siri’yle ortak çalışacak.