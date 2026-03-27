Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Siri'yi İster Gemini İster ChatGPT İster Claude ile Kullanabileceksiniz

Apple'ın yeni Siri'yle birlikte üçüncü taraf sohbet botlarını bağlama özelliği sunacağı söyleniyor. Yani Siri üzerinden ChatGPT'ye ek olarak artık Gemini, Claude gibi botlara da erişebileceksiniz.

Gökay Uyan

Apple, çok yakında Siri’ye büyük bir güncelleme getirecek. Öyle ki Siri, bu güncellemeyle tamamen üretken yapay zekâ desteği kazanacak ve artık nihayet tam bir “sanal asistana” dönüşebilecek. Şimdi gelen bilgiler ise şirketin bu konuda ilginç bir hamle planladığını ortaya koyuyor.

En güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg Editörü Mark Gurman tarafından paylaşılan habere göre Apple, iOS 27 güncellemesiyle yeni Siri’ye rakip sohbet botlarını bağlamaya imkân tanıyacak.

İddiaya göre iOS 27 ile gelecek bu değişiklik, Siri’ye istediğiniz farklı bir sohbet botunu bağlayıp kullanmanızı sağlayacak. Yani App Store’dan indirdiğiniz Google’ın Gemini’ı veya Anthropic’in Claude’u gibi üçüncü taraf botlar, Siri’ye bağlanarak sizin sorularınıza yanıt verebilecek.

Özelliğin “Uzantılar” olarak adlandırılacağı belirtilmiş. Özellik, kullanıcılara iPhone, iPad ve Mac'te Siri ile bağlantı kurmasını istedikleri sohbet botlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma olanağı sağlayacak. Ayrıca Apple’ın yeni Siri ile birlikte tamamen ayrı olarak sunacağı yeni Siri uygulamasında da çalışacağı aktarılmış.

Siri’de şu anda ChatGPT entegrasyonu var ve yanıtlar alabiliyorsunuz. Yeni özellik, bunu daha da ileri taşıyarak hem farklı sohbet botlarını getirecek hem de daha gelişmiş Siri’yle ortak çalışacak.

