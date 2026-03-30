OpenAI, Neden Durduk Yere Sora Video Oluşturma Modelinin Fişini Çekti?

OpenAI, geçtiğimiz günlerde Sora video oluşturma modelini sürpriz bir şekilde kapatma kararı almıştı. Peki bu kararın arkasındaki neden ne?

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi OpenAI, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtan bir karar almıştı. Teknoloji devi, ilk çıktığında tüm dünyayı kasıp kavuran Sora video oluşturma modelinin resmen kapandığını açıkladı. Bununla birlikte Disney ile Sora için yapılan 1 milyar dolarlık anlaşma da iptal edildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

OpenAI, Sora’nın fişinin çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bu kararın arkasındaki nedeni açıklamadı. Peki Sora gerçekten neden kapandı? Gelin konu hakkında bildiklerimize dayanarak olası nedenlere bakalım.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Düşük kullanıcı sayısı ve çok yüksek maliyet nedeniyle OpenAI’ın geride kalması Sora’nın kapanmasına neden oldu

OpenAI, Sora’yı geniş çapta kullanıma sunduktan yalnızca 6 ay sonra kapatma kararı aldı. The Wall Street Journal tarafından yapılan incelemelere göre Sora, kimsenin kullanmadığı bir para tuzağına dönüştü. Onu canlı tutmaya çalışmak da OpenAI’ı yapay zekâ yarışında geriye düşürüyordu. Karar da bu yüzden alındı.

Sora ilk çıktığında dünya çapında 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Ancak Google’ın modelinin daha iyi olmasının da etkisiyle zamanla bu ilgi kayboldu ve kullanıcı sayısı 500 binin altına, yani yarısından fazla düştü. Ayrıca şirket, uygulamaya her gün yaklaşık 1 milyon dolar harcıyordu. Bunun nedeni de video üretimi oluşturma modellerinin çok maliyetli olmasıydı. Her bir kullanıcı sınırlı sayıdaki yapay zekâ çipini ciddi oranda tüketiyordu. Anthropic gibi şirketler özellikle kod odaklı modelleriyle ise bu sırada ciddi oranda büyüdü. Hatta Claude Code, OpenAI’ın pazar payını ele geçirmeye bile başladı.

Bunun ardından da Sam Altman başta olmak üzere OpenAI yönetimi bu kararı aldı ve Sora’nın fişini resmen çekti. İşlem gücünü rahatlatıp maliyetleri azaltarak OpenAI’ın rakiplerinin geride kalmaması için yapılmış bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.