2025’te öne çıkan ve tamamen ücretsiz olan yapay zekâ tabanlı ders çalışma araçları, tek bir listede bir araya getirildi.

Yapay zekâ sadece iş dünyasını ya da sosyal medyayı değil, eğitim alanını da dönüştürüyor. Bugün birçok öğrenci, ders çalışırken yapay zekâdan destek alıyor; ödevlerini planlarken, konu tekrarlarını yaparken ya da anlamadığı noktaları çözümlerken bu teknolojilerden faydalanıyor. Daha da güzeli, bu faydalı araçların büyük bir kısmı tamamen ücretsiz. Biz de 2025 yılı için en güncel, en kullanışlı ve ücretsiz olan yapay zekâ uygulamalarını derleyerek öğrencilerin işini kolaylaştırmak istedik.

Yapay zekâ ile ders çalışmak artık yalnızca geleceğin değil, bugünün gerçeği. Kimi zaman karmaşık bir matematik sorusunda yol gösteren bir asistan, kimi zaman da uzun bir metni kısa ve sade hâle getiren bir yazı yardımcısı oluyor bu araçlar. Eğer siz de çalışırken size eşlik edecek dijital bir yardımcı arıyorsanız, listelediğimiz bu ücretsiz uygulamalar sayesinde yapay zekâyı en verimli hâliyle kullanabilirsiniz.

Ders çalışabileceğiniz en iyi 10 ücretsiz yapay zekâ aracı

2025 yılı itibarıyla öne çıkan, tamamen ücretsiz ve ders çalışırken gerçekten işe yarayan yapay zekâ uygulamalarını tek bir listede topladık. İşte yapay zekâ ile ders çalışabileceğiniz ücretsiz uygulamalar!

1. Google for Education

Google for Education, okullara ve üniversitelere yönelik dijital araçlardan oluşan bir paket sunuyor. İçinde Google Classroom, Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar ve Meet gibi tanıdık uygulamalar yer alıyor. Öğrencilerle öğretmenler aynı dosya üzerinde çalışabiliyor, ödevler kolayca takip edilebiliyor ve iletişim daha düzenli ilerliyor. Tüm bu araçlar bulut tabanlı olduğu için her yerden erişilebiliyor.

Fiyatlandırma: Temel özellikler ücretsizdir

2. ChatGPT

ChatGPT, öğrencilerin ders çalışırken farklı alanlarda destek alabileceği çok yönlü bir yapay zekâ aracı. Özellikle matematik, fen ya da edebiyat gibi konularda karmaşık kavramları sadeleştirerek anlatabiliyor. Yazı yazarken dil bilgisi, metin yapısı ya da anlatım konusunda fikir veriyor; ödev hazırlarken yol gösteriyor.

Aynı zamanda uzun metinleri özetleyebiliyor, fikir üretmeye yardımcı olabiliyor ya da içerikleri düzenleyebiliyor. Dil öğrenenler için konuşma pratiği, kelime çalışması ve çeviri desteği gibi özellikler de sunuyor. Sınav dönemlerinde çalışma planı hazırlamak ya da kendine özel quiz oluşturmak isteyenler için de kullanılabilir.

Fiyatlandırma: Ücretsiz sürümü bulunuyor; ek özellikler için ücretli planlar da mevcut.

3. Quizlet

Quizlet, öğrencilerin ders çalışmasını kolaylaştıran popüler bir platformdur. Kendi çalışma setlerini oluşturabilir veya başkalarının hazırladığı kaynakları kullanabilirsiniz.

Quizlet yapay zekâ aracı flash kartlar, testler ve interaktif oyunlar gibi çeşitli öğrenme yöntemleriyle çalışmayı destekliyor. Görseller, sesli okuma ve etkileşimli şemalar gibi öğelerle içerikler daha anlaşılır hâle geliyor. Yapay zekâ destekli asistan ise öğrenme sürecine göre kişiye özel sorular üretebiliyor.

Fiyatlandırma: Temel sürüm ücretsiz; gelişmiş özellikler için ücretli abonelik seçenekleri sunuluyor.

4. WorkHub

WorkHub, okul ve üniversitelerdeki tüm bilgi kaynaklarını tek bir çatı altında topluyor. Ders notlarından akademik makalelere kadar birçok içerik düzenli bir şekilde saklanabiliyor ve hem öğrenciler hem de eğitimciler ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

Üniversiteler için geliştirilen yapay zekâ destekli sohbet robotu ise, öğrencilere ve akademisyenlere günün her saati kişiselleştirilmiş destek sunuyor. Eğitimle ilgili sorulara anında yanıt veren bu dijital asistan, öğrenme sürecini hem kolaylaştırıyor hem de daha akıcı hâle getiriyor.

Fiyatlandırma: 7 gün ücretsiz deneme sunuluyor, sonrasında ücretli planlarla devam ediliyor.

5. ChatPDF

ChatPDF, PDF dosyalarıyla çalışmayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir yapay zekâ aracıdır. Ders kitabı, akademik makale, araştırma yazısı ya da herhangi bir belge sisteme yüklendiğinde içerik yapay zekâ tarafından analiz edilebiliyor.

ChatPDF, yüklenen dosyayı analiz ediyor ve içeriğe dayalı olarak sohbet penceresinde sorulan sorulara yanıt veriyor. ChatPDF, özellikle akademik araştırmalarda zaman kazandıran bir çözüm sunuyor. Tek bir bilgiye ulaşmak için onlarca sayfa belge taramak yerine, doğrudan belgeye soru sorularak ilgili içerik kolayca bulunabiliyor.

Sınav hazırlıklarında, ödev veya proje süreçlerinde destek arayanlar için de işlevsel bir yardımcı. Kavramları anlamak, konuları netleştirmek ya da test sorularını hızlıca gözden geçirmek gibi amaçlarla da kullanılabilir.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planda günde 2 PDF yüklenebiliyor ve 20 soru sorulabiliyor. Yüklenen PDF dosyalarının 120 sayfayı geçmemesi gerekir.

6. Doctrina AI

Doctrina AI, yapay zekâ desteğiyle not özetlemekten test sorusu oluşturmaya kadar farklı alanlarda ders çalışma sürecini destekleyen bir araçtır. Ücretsiz sürümde, istenilen konu başlığına göre notlar hazırlayabiliyor ve konuyla ilgili önerilen kitaplar listeyebiliyor. Ders çalışırken dilediğiniz konuda farklı zorluk seviyelerinde quiz soruları üretme imkânı da sunuyor.

Özellikle konu tekrarlarında, test pratiğinde ya da çalışılacak başlıkları sadeleştirme konusunda kullanışlı. Dikkat dağıtmadan, belirli bir konuya odaklanarak ders çalışmayı kolaylaştırıyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planda, sınırsız not ve quiz oluşturma özelliği sunuluyor. Sınav hazırlama ve yapay zekâ ile sohbet gibi gelişmiş özelliklere erişmek için ise tek seferlik 39,99 dolar ödenerek Premium sürüm kullanılabiliyor.

7. Socratic

Socratic, Google’ın yapay zekâ teknolojisiyle çalışan bir mobil öğrenme uygulamasıdır. Matematik, fen, edebiyat ve sosyal bilimler gibi derslerde soruları analiz ederek adım adım açıklamalar sunar. Sorular metinle ya da sesli komutla tanıtılabilir; ardından kavramlar görsel desteklerle birlikte anlaşılır hâle getirilir.

Özellikle Kimya ve Cebir gibi kavranması zor konularda temel bilgileri sadeleştirerek öğrenmeyi kolaylaştırır. Bireysel çalışmalarda yol gösterici bir kaynak görevi görür; konuyu baştan sona anlamaya odaklananlar için faydalı bir yardımcıdır.

Fiyatlandırma: Ücretsiz

8. Kunduz

Kunduz, öğrencilerin çözemediği soruların fotoğrafını çekip yükleyerek detaylı çözümler alabildiği bir soru çözüm uygulamasıdır. Gerçek eğitmenlerin yanı sıra yapay zekâ desteğiyle de hızlı yanıtlar sunulmaktadır.

YKS ve LGS gibi sınavlara hazırlıkta öne çıkan platformlardan biri olan Kunduz, yapay zekâ destekli akıllı test sistemiyle konu pekiştirmeyi kolaylaştırır. Çalışılan konuların ardından, 50 binden fazla soruluk havuzdan otomatik olarak seçilen testlerle bilgi tazelenebilir. Yapay zekâ, eksik öğrenmeleri belirleyerek yönlendirme yapar; yanlış yapılan soruların video çözümleriyle öğrenme süreci desteklenir.

Fiyatlandırma: Ücretiz denemesi mevcut. Gelişmiş versiyonu için üyelik paketleri var.

9. Course Hero

Course Hero, yapay zekâ destekli ödev yardımıyla ders çalışmayı daha hızlı ve organize hâle getiren bir eğitim platformudur. Çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı ya da açık uçlu sorular gibi farklı türde belgeleri analiz ederek saniyeler içinde yanıtlar ve açıklamalar sunar.

Özellikle anlaması zor konularla uğraşırken yapay zekâ asistanı doğrudan doküman içindeki bilgileri işler, temel kavramları öne çıkarır ve konunun ana hatlarını belirginleştirir.

Course Hero, öğrencinin çalıştığı konuya göre önerilen örnek sorular ve tamamlayıcı kaynaklarla öğrenmeyi pekiştirir. yapay zekâ destekli sistemi çalışırken ya da ödev hazırlarken hem zaman kazandırır hem de konulara daha derinlemesine odaklanmayı kolaylaştırır.

Fiyatlandırma: Ücretiz denemesi mevcut. Gelişmiş versiyonu için üyelik paketleri var.

10. Canva

Canva’nın ders programı hazırlama aracı, öğrenciler ve öğretmenler için haftalık veya günlük ders planlarını görsel ve düzenli bir şekilde oluşturmayı kolaylaştırır. Canva ile sürükle-bırak yöntemiyle çalışan şablonlar sayesinde her dersin içeriği, hedefi ve süresi detaylı biçimde planlanabilir.

Öğrenme sürecini adım adım takip etmek ve zaman yönetimini sağlamak için sade ama işlevsel bir planlayıcı sunar. Hazırlanan programlar bulutta saklandığı için her yerden erişilebilir ve kolayca güncellenebilir.