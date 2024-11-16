Spor kanalı ESPN, yapay zekâ ile desteklenen bir spiker üzerinde çalıştığını açıkladı. "FACTS" isimli spiker, kanalın "SEC Nation" isimli programında yer alacak.

Üretsel yapay zekâ, hayatımızın hemen her yerinde kendini göstermeye başladı. Artık bilimsel çalışmalardan tutun da eğlenmek için bile üretsel yapay zekâ araçları kullanılıyor. Gelen son haberler, dünyanın en bilindik spor kanallarından ESPN'nin, çok yakında üretsel yapay zekâya yeni bir soluk kazandıracağını gözler önüne seriyor.

Yapılan resmî açıklamaya göre ESPN, çok yakında yapay zekâ tarafından desteklenen bir spikere sahip olacak. "FACTS" olarak isimlendirilen sanal spiker, daha çok futbol odaklı çalışacak gibi görünüyor. "SEC Nation" isimli programa çıkacak olan FACTS, şirkete göre programdaki diğer spikerleri "tamamlayacak".

FACTS böyle görünüyor:

ESPN, yapay zekâ destekli sunucusu FACTS'in henüz erken aşamada olduğunu açıkladı. Bu bağlamda; spikerin ne zaman SEC Nation'da yer alacağı henüz belli değil. Ancak FACTS'in ElevenLabs ile NVIDIA'nın teknolojileriyle geliştirilmekte olduğunu biliyoruz.

ESPN'nin yeni spikeriyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.