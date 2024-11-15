NASA, Microsoft iş birliğinde geliştirdiği yapay zekâ destekli sohbet botu Earth Copilot'u duyurdu. Bu sohbet botu, uzay meraklıları için vazgeçilmez olacak gibi görünüyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay meraklılarını mest edecek bir adım attı. Microsoft ile iş birliği yapan şirket, "Earth Copilot" isimli bir yapay zekâ destekli sohbet botu duyurdu. Adından da anlaşılabileceği üzere bu sohbet botu, Microsoft'un Copilot'u üzerine inşa edildi.

Earth Copilot, uzay meraklıları için adeta hayat kurtarıcı olacak. Çünkü bu sohbet botu, NASA'nın veri tabanındaki bilgilere erişmeyi ve bunları anlamayı kolaylaştıracak. Böylelikle uzayla ilgili merak edilen soruların yanıtlarına hızlı ve detaylı bir biçimde ulaşılabilecek.

Biz sıradan kullanıcılar için şimdilik açık değil

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre Earth Copilot, şimdilik sadece NASA bünyesinde çalışan bilim insanları ile araştırmacıların erişimine açık olacak. Ancak sohbet botu, gelecekte NASA'nın Görselleştirme, Keşif ve Veri Analizi (VEDA) programına dahil edilecek. Böylelikle genel kullanıma açılmış olacak.

NASA'nın üst düzey yöneticilerinden Tyler Bryson, Earth Copilot'a neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin açıklama yaptı. NASA'nın oldukça büyük bir veri tabanına sahip olduğundan bahseden Bryson, buradaki verinin bulunmasının, anlaşılmasının ve kullanılmasının hiç kolay olmadığını söyledi. Tyler Bryson'a göre yapay zekâ, bu sürecin kolaylaşmasına aracılık edecek.