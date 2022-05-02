Günümüzün en büyük blok zincirlerinin başında gelen Ethereum, Bored Ape Yacht Club NFT kampanyası nedeniyle çöktü. Ethereum ağında işlem ücreti 2 Ether'e denk gelmeye başladı..

NFT dünyasını kasıp kavuran ve hem olumlu hem olumsuz pek çok görüş toplayan Bored Apes Yacht Club, dün bir şekilde Ethereum ağının çökmesine neden oldu. Her şey, NFT koleksiyonunun geliştiricisi Yuga Labs'ın cumartesi günü beklenen ‘Otherside’ isimli metaverse projesindeki sanal arsalar için indirim yapmasıyla başladı.

Günümüzün en büyük ve değerli NFT koleksiyonunun milyonlarca kişi tarafından beklenen metaverse projesindeki indirim, haliyle yoğun ilgi gördü. İndirimle birlikte toplam 320 milyon dolarlık satış yapılırken, bu yoğunluk Ethereum blok zincirinin tamamında hissedildi. Ethereum’da işlemler yavaşlarken, işlem ücretleri de görülmemiş düzeyde arttı.

İşlem ücreti, NFT'nin değerini geçti

İndirimle birlikte satılan her bir sanal arsa, yatırımcılara 5.800 dolar değerinde ApeCoin’e patladı. Bunun haricinde yatırımcılar, işlem ücreti ve Ethereum’un gas ücreti de ödedi. Fakat yoğunluk nedeniyle bu ek ücretler inanılmaz yüksek fiyatlara patlamaya başladı. Öyle ki her bir arsanın mintlenmesi için ödenen işlem ücreti, 2 Ethereum’a (yaklaşık 6.000 dolar) kadar ulaştı. Yani işlem ücreti, sanal arsanın kendisinden daha değerli hale geldi.

İşlem ücretlerinde yaşanan bu artış, Ethereum ağının geneline de etki etti ve bu işle alakası olmayan kişiler bile astronomik işlem ücretleriyle karşılaşmaya başladı. Söz konusu işlem ücreti, Ethereum tarihinde görülen en büyük sıçrama olarak tarihe geçti. Peki bu sıçrama neden yaşandı? Ethereum işlem ücreti neden arttı?

Ethereum işlem ücreti neden, nasıl artıyor?

Ethereum ağında bir token mintlemek ya da işlem gerçekleştirmek için işlem yapan kişi olarak, işlemlerin ağda yapılması için belli miktarda ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret genelde cüzi miktarlarda olurken, ağdaki yoğunluk arttıkça ücret de aynı şekilde artıyor. Söz konusu NFT kampanyası da bunun bir örneği oldu ve artan taleple birlikte işlemlerin gerçekleştirilmesi için ödenmesi gereken işlem ücreti de uçtu. Söz konusu uçuş sonucunda, Ethereum ağında hizmet veren tüm uygulamalar (Uniswap gibi) durumdan olumsuz etkilendi, işlemler aksadı, artan ücretlerden işlem yapılmadı.

Öte yandan söz konusu kampanyada toplam 55.000 Otherdeed satışı gerçekleşti, 45 bini Bored Ape Yacht Club ve Mutant Ape NFT sahiplerine ayrıldı. Kampanya süresince yalnızca NFT mintlemek için ödenen işlem ücretlerinin toplamıysa 123 milyon dolardı…