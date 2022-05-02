20. yüzyılda iş dünyasına atılıp bilişim dünyasının yükselişinden önce milyarder olan isimlerin Bitcoin ve kripto paralara karşı açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük ikinci holdingi Berkshire Hathaway CEO’su, 91 yaşındaki Warren Buffet tüm Bitcoin’leri alması durumunda en fazla kaç para vereceğini açıkladı.

2018’de Bitcoin için “Kötü bir son olacak” açıklamasını yapan ve şirketi Berkshire Hathaway’in asla Bitcoin ya da kripto para yatırımı yapmayacağını belirten Warren Buffet, bu çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Dünyadaki 'tüm Bitcoin'lere 25 dolar bile vermeyeceğini' söyleyerek 'değersizlik' yakıştırması yapan Buffet’ın bu açıklaması, sayısı on milyonları bulan kripto para yatırımcılarının davranışlarını etkileyebilir.

Dünyanın en büyük ikinci holdingi olan Berkshire Hathaway'in yıllık hissedar toplantısında konuşan Buffet, Bitcoin’in "büyülü bir şey olduğunu ve insanların kendisini bu büyüye kaptırmış şekilde hareket ettiklerini" söyledi.

“Önümüzdeki yıl ya da 5 ila 10 yıl içinde yükselip düşebilir, bilemem. Ancak emin olduğum bir şey var, (Bitcoin) herhangi bir şey üretmiyor.”

“Şimdi bana dünyadaki tüm Bitcoinlere sahip olduğunu söylesen ve karşılığında 25 dolar istesen, vermem. Çünkü aldığımda onlarla ne yapacağım? Sana ya da bir başkasına satmak zorundayım. Herhangi bir işe yaramıyor.”

Buffet, Bitcoin ile gayrimenkulleri ve tarım arazilerini karşılaştırdı:

“Daireler rant, çiftlikler yiyecek üretir. Varlıkların bir değeri olması için karşılığında bir şey vermelidir. Kabul edilen tek bir para birimi vardır. Karşısına her türlü şeyle gelebilirsiniz -hatta biz de Berkshire parası çıkarabiliriz”

Buffet, 20 dolarlık banknotu cebinden çıkartıp göstererek ekledi: “ABD hükümetinin herhangi bir para birimini bununla (elindeki 20 doları işaret ederek) değiştirmesi için dünyada hiçbir neden yok.”

Buffet'ın bu açıklamaları kendisinin ve şirketinin Bitcoin'e yaklaşımını ve neden yatırım yapmayacaklarını gösterir nitelikle.

Tüm bu sözlerine rağmen Buffet da dolaylı olarak Bitcoin’e ve kripto paraya yatırım yapan biri:

Brezilya merkezli ve Latin Amerika’nın en büyük finansal teknoloji odaklı bankası olan Nubank, Bitcoin alım-satım hizmeti veriyor. Buffet ise bu bankanın yatırımcıları arasında yer alıyor.