Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, verdiği bir röportajda Elon Musk'ın Dogecoin sevgisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elon Musk'ın geçtiğimiz yıldan beri kripto paralarla ilgili paylaşım yaptığını söyleyen Buterin, bunun sonsuza dek sürmeyeceğini ifade ediyor.

Kripto para piyasalarını takip eden herkes, şu sıralar Elon Musk'ın yaptığı açıklamalara odaklanmış durumda. Dogecoin'e olan sevgisi artık herkes tarafından bilinen Elon Musk, bu kripto para birimini değerlendirmesinin yanı sıra Bitcoin ile ilgili açıklamalarında da piyasaların adeta çökmesine yol açtı. Pek çok yatırımcı şu sıralar Elon Musk'ın açıklamalarına tepki gösteriyor olsa da sektördeki önemli isimlerden bir tanesi, Elon Musk'ın yaptığı açıklamaların o kadar da kötü olmadığını savunuyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Ethereum'un kurucularından olan Charles Hoskinson'ın yaptığı bazı açıklamalardan bahsetmiştik. Hoskinson, hazırladığı bir videoda Dogecoin ile ilgili çok önemli hususlara değiniyordu. Konuyla ilgili son açıklamalar da yine Ethereum cephesinden yapıldı. Ancak bu kez yapılan açıklamaların sahibi, Vitalik Buterin'di.

"Elon Musk'ın kötü bir niyeti yok"

Vitalik Buterin, Elon Musk'ın kripto paralarla ilgili tweetlerinin geçtiğimiz yıl başladığını ve şimdilerde de devam ettiğini ancak bunun sonsuza dek sürmeyeceğini söylüyor. Yaşanan olayları "çılgınlık" olarak nitelendiren ve bunun normal olduğunu ileri süren Buterin, piyasanın bir gün bu açıklamalara alışacağını ve Elon Musk'ın kripto para piyasalarındaki baskınlığının azalacağını ifade ediyor.

Elon Musk'ın dünyanın en zenginlerinden olduğunu, Tesla ve SpaceX gibi şirketleri yönetiyor oluşunun dışında ise yalnızca bir insan olduğunu ifade eden Ethereum kurucusuna göre hem Elon Musk hem de diğer Dogecoin hayranları, ellerindeki kripto para biriminin değerlenmesi için heyecanlanıyorlar. Bunun da çok normal olduğunu söyleyen Vitalik Buterin'e göre Elon Musk'ın da diğer yatırımcıların da konuyla ilgili açıklama yaparken art niyet gütmediklerini savunuyor.