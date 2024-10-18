Euclid Uzay Teleskobu'ndan İlk Resmi Görseller Geldi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından fırlatılan Euclid Uzay Teleskobu'ndan ilk resmi görseller geldi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Haziran 2023'te Euclid (Öklit) Uzak Teleskobu'nu uzaya göndermişti. Teleskobun görevinin ise gökyüzünün neredeyse tamamını taramak ve karanlık maddenin evrende nasıl dağılım gösterdiğini açığa çıkarmak olarak açıklamıştı. Yeni uzay teleskobu, milyarlarca yıldızı ve galaksiyi şimdiye kadarki en keskin biçimde görüntüleyecekti.

Görüntülerde 14 milyondan fazla galaksi yer alıyor. Bu da bize, astronomların "kozmik atlas" dedikleri yapının bir kısmını da olsa görme şansı veriyor. ESA'nın Bilim Direktörü Carole Mundell, görselin ölçeğinin akılalmaz bir büyüklüğe sahip olduğunu belirtiyor.

16 binden fazla 4K TV gerekiyor

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, bu kozmik atlasın tam çözünürlükte görüntülenebilmesi için 16 binden fazla 4K televizyon kullanmak gerekiyor. Dahası, gerçekten bu kadar çok 4K televizyonu bir araya getirsek bile göreceğimiz şey, Euclid'in görevinin sonunda oluşturacağı atlasın yalnızca %1'i olacak. İlk resmi görselin oluşturulması için 260 parçanın bir araya getirildiği de ifade ediliyor.

Euclid, gözlem görevini tamamladıktan ve de araştırmacılar tüm parçaları yerli yerine oturttuktan sonra ortaya çıkacak olan harita, insanlık tarihinde oluşturulmuş en büyük gökyüzü haritası olacak. Bütün görüntülerin toplanması ise 6 yıl sürecek.

Görselde yer alan mavimsi şerit ise Samanyolu Galaksisi'nde bulunan gaz ve tozdan kaynaklanıyor. Görselin tam boyutlu hâlinde ise uzak galaksiler ve kara delikler net bir şekilde gözlemlenebiliyor.