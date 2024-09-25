James Webb Uzay Teleskobu, oldukça nadir görülen özelliklere sahip bir gezegen keşfetti.

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) göreve başladığından beri pek çok veri topladı ve bu veriler sayesinde daha önce varlığından haberdar olmadığımız çok sayıda gök cismini gözlemleme ya da bildiğimiz gök cisimleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşma şansını bulduk. Bu gök cisimlerinden biri ise oldukça nadir olarak görülebilen "pofuduk ve yamuk" bir gezegen oldu.

WASP-107 b adı verilen bu ilginç gezegen, Güneş'ten 210 ışık yılı uzaktaki küçük bir turuncu yıldızın etrafında dönüyor. İlk olarak 2017 yılında keşfedilen gezegenin hacmi ile Jüpiter'in hacmi neredeyse aynı olsa da kütleleri arasında büyük bir fark bulunuyor. WASP-107 b'nin kütlesi, Jüpiter'in kütlesinin sadece yüzde 10'u kadar.

Dengesiz ve sıcak

WASP-107 b, kendi yıldızına çok yakın ve kilitlenmiş bir gezegen, yani hep aynı tarafı gündüz olacak şekilde dönüyor. Gezegenin bir yılı ise sadece beş gün sürüyor. Bu durumdan dolayı gezegenin bir tarafı diğer tarafından çok daha şişkin duruyor.

Bu pofuduk gezegen, kendi yıldızına bu kadar yakın olan diğer gezegenler kadar sıcak olmasa da tatile gidilecek bir yer de değil, sıcaklık 477 santigrat dereceyi buluyor. Araştırmacılar, böyle bir yapının ötegezegenler arasında bile nadir olduğunu ifade ediyor.

Gezegenin özellikleri ve yapısı, JWST'nin üzerindeki aktarım spektroskopisi aracı ile incelendi. Kendi güneşinin önünden yaptığı geçişler sayesinde gezegenin yapısını öğrenmek mümkün oldu.

Araştırma Nature Astronomy'de yayımlandı.