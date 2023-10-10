UEFA, Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'ye ev sahipliği yapacağını açıkladı. Türkiye böylelikle, 7. başvurusunda turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı elde etmiş oldu.

Ülkemizdeki futbol tutkunlarını sevindiren bir gelişme yaşandı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), EURO 2032 maçlarının Türkiye ile İtalya'da oynanmasına karar verdi. Geçmişte 6 kez başvuru yapan ancak bir türlü kabul edilmeyen Türkiye, 7. başvurusunda, Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hak kazanmış oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA toplantısına katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Türkiye ile ilgili bir sunum yaptılar. Elbette bizimle birlikte İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) heyeti de bu toplantıya katıldı. UEFA Yönetim Kurulu, başka bir aday da bulunmayan EURO 2032'nin Türkiye ile İtalya'da gerçekleştirilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama:

Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz.



İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi.



Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, "Play as One" mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır.

Merak edenler için açıklayalım; Türkiye, EURO 2008, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e de aday oldu ancak az önce de belirttiğimiz gibi seçilemedi. Son olarak; EURO 2028'in de İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık'ta gerçekleştirileceğini belirtelim.