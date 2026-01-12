İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat: Cüzdanınızı Boşaltabilecek, En Bilindik Kronik Sorunlu Motorlar

İkinci el otomobil alırken sadece dış görünüşe kanmayın! 1.4 TSI'dan BMW N47'ye, Renault 1.2 TCe'den Ford EcoBoost'a kadar sanayi yollarını aşındıran, kronik sorunlarıyla cüzdan düşmanı olan motorları ve dikkat etmeniz gerekenleri inceliyoruz.

İkinci el otomobil piyasasında bir modelin çok tutulması, onun her zaman kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Bazen teknolojik olarak çok gelişmiş bir motor, mühendislik hataları veya malzeme kalitesi nedeniyle sahiplerine büyük kabuslar yaşatabiliyor.

Bugün otomobil dünyasında performansıyla göz dolduran ancak "kronik arızalarıyla" nam salmış motorları masaya yatırıyoruz. VAG grubundan BMW’ye, Ford’dan Honda’ya kadar pek çok dev ismin listemizde yer alan riskli ünitelerini beraber inceleyelim.

VAG grubu ve BMW’nin "cüzdan düşmanı" motorları

Volkswagen Grubu’nun 2013 öncesi ürettiği 1.4 TSI Twincharger motorlar hem turbo hem kompresör desteğiyle harika performans sunsa da piston kırma ve triger zinciri uzamasıyla bilinir. Yine 2005-2008 arası 2.0 TDI (BKP kodlu) PD motorlarda enjektör arızaları ve yağ pompası mili sorunları oldukça meşhurdur.

BMW tarafında ise N47 (2.0 dizel) motorun triger zincirinin kopması en büyük kabustur; zincir motorun arkasında olduğu için tamiri çok maliyetlidir. Ayrıca çift turbolu N54 ünitesinde yüksek basınçlı yakıt pompası ve enjektör sorunları, sahiplerini sık sık servise davet eder.

Fransız ortaklığı ve Renault'nun yağ tüketimi sınavı

Peugeot, Citroen ve MINI’lerde kullanılan 1.6 THP, performansı yüksek olsa da kurum bağlama ve triger zinciri gevşemesiyle tanınır. Bu motorlar titiz bakım istemesiyle bilindiği için geçmişi belirsiz bir THP motorlu araç almak büyük bir risk taşıyabilir.

Renault ve Dacia modellerinde karşımıza çıkan 1.2 TCe motor ise segman ve silindir yapısındaki tasarım hatası nedeniyle aşırı yağ yakma sorunu yaşatabilir. Bu durum motorun çok erken yaşta revizyon istemesine yol açtığı için ikinci elde bu üniteye sahip araçlar alınırken motorun durumu mutlaka uzmanlarca kontrol edilmelidir.

Ford EcoBoost ve Honda’nın beklenmedik arızaları

Ford’un ödüllü 1.0 EcoBoost motoru, ilk yıllarında kullanılan dayanıksız soğutma hortumları nedeniyle bir anda hararet yapıp bloğu çatlatabiliyordu. Ayrıca bu motordaki "yağlı triger kayışı" bakımı aksatıldığında koparak motoru tamamen bitirebilirken, 1.6 EcoBoost üniteleri de yangın riski nedeniyle geri çağırma almıştır.

Japon devinde ise Honda 1.5 VTEC Turbo motor, özellikle soğuk iklimlerde "yağa yakıt karışması" sorunuyla kullanıcıları şaşırttı. Kısa mesafeli sürüşlerde yakıtın buharlaşamaması sonucu yağ seviyesi yükselir ve yağın koruma özelliği azalarak motor ömrünü tehdit eden bir duruma dönüşebilir.

Ve bu kategorinin parlayan yıldızı: 1.2 PureTech motor!

Bu motorlara sahip otomobiller alınmaz mı?

Tabii ki bu motorlara sahip tüm otomobiller "çöp" değildir; listemizdeki motorların kronik sorunlu olması sizi tamamen korkutmasın. Eğer aracın bakımı zamanında ve kaliteli parçalarla yapıldıysa revizyon görmüş veya sorunlu parçaları güncellenmişse uzun yıllar sorunsuz binilme ihtimali de vardır. Bu motorlardan birine sahip araç alacaksanız ekspertiz raporunun yanına mutlaka detaylı bir motor mekanik kontrolü ekletmenizde fayda var diyebiliriz.

Peki sizin "asla almam" dediğiniz kronik sorunlu motor hangisi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...