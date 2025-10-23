Euro NCAP Yıldızları Nasıl Okunmalı: 5 Yıldız Alan Her Araba Güvenli, 1 Yıldız Alan Güvensiz mi?

Otomobil alırken baktığımız ilk kriterlerden biri EuroNCAP yıldızları oluyor. Peki, EuroNCAP testinden 5 yıldız alan bir araç, 3 yıldız alan bir araçtan her zaman daha mı güvenli? Düşük yıldız almak o aracı "ölüm tuzağı" yapar mı? Gelin bu yıldızların ardındaki gerçeğe ve otomobil güvenlik testlerinin nasıl okunması gerektiğine yakından bakalım.

Yeni bir otomobil alırken hepimizin aklında tek bir soru var: "Bu araba ne kadar güvenli?" Cevabı bulmak için de hemen Euro NCAP test sonuçlarına, o meşhur yıldızlara bakıyoruz. 5 yıldızı görünce "Tamam bu iş, ailemi güvenle taşıyabilirim" diyoruz, 3 yıldız ya da altını görünce ise "Bundan uzak dur" etiketi yapıştırıyoruz.

Peki bu yaklaşım ne kadar doğru? Euro NCAP yıldızları gerçekten de bize tüm hikâyeyi anlatıyor mu? Sizi hemen aydınlatalım: Hayır. 5 yıldızlı bir Fiat 500 ile 5 yıldızlı bir Volvo XC90'ın aynı kazada aynı korumayı sunmayacağı aşikâr. Gelin bu yıldızların dilini çözelim.

Euro NCAP testleri nasıl yapılıyor ve yıldızlar neye göre veriliyor?

Euro NCAP, bir otomobilin güvenliğini dört ana kategoride değerlendirir: Yetişkin Yolcu Koruması, Çocuk Yolcu Koruması, Savunmasız Yol Kullanıcıları (yayalar/bisikletliler) ve Güvenlik Yardımcıları (ADAS). Bu dört kategoriden alınan yüzdelik puanlar, karmaşık bir formülle ağırlıklandırılarak o meşhur 5 yıldızlı sisteme dönüştürülür.

Buradaki kritik nokta "Güvenlik Yardımcıları" (ADAS) kategorisidir. Bir otomobil, çarpışma testlerinin yetişkin ve çocuk koruması kategorilerinde yüzde 90 başarı gösterse bile, eğer standart donanımında şerit takip asistanı, otomatik acil durum freni gibi sistemler yoksa, yıldızı doğrudan düşürülür. Yani düşük yıldız, her zaman "şasisi zayıf" demek değildir.

O zaman düşük yıldız alan otomobil "güvensiz" mi demek?

Kesinlikle hayır. Buna en güzel örneklerden biri yakın zamanda test edilen Volkswagen T-Cross'ur. T-Cross, bu testlerden 3 yıldız aldı. Peki neden? Yetişkin ve çocuk koruması aslında sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 81 ile fena sayılmayacak seviyelerdeydi. Ancak "Güvenlik Yardımcıları" kategorisi yüzde 57'de kaldı. Çünkü bu otomobilde AEB (Otonom Acil Frenleme) sistemi yetersiz bulundu.

Yani Volkswagen T-Cross, kaza anında sizi koruma konusunda "fena sayılmayan" bir iş çıkarırken, kazayı önleme konusunda modern rakiplerinin gerisinde kaldığı için 3 yıldız aldı. Şimdi size soralım: Şasisi çürük ama teknoloji dolu bir aracı mı, yoksa şasisi sağlam ama elektronik yardımcısı az olan bir aracı mı tercih edersiniz?

Volkswagen T-Cross'un Euro NCAP testlerine ilişkin detaylı bilgi için:

Asıl tehlike: "Testler her yıl zorlaşıyor" detayı

Euro NCAP'in en çok göz ardı edilen yönü budur: Test protokolleri neredeyse her 2-3 yılda bir güncellenir ve zorlaşır. 2015 yılında 5 yıldız almış bir otomobil, bugünün testlerine girse muhtemelen 3, belki de 2 yıldız anca alır. Neden mi? Çünkü 2015'te "yaya algılama" veya "şeritte tutma" gibi özellikler puanlamada yoktu.

Bu yüzden ikinci el bir araba alırken "Abi bu 5 yıldızlı" sözüne hemen kanmayın. O 5 yıldızı hangi yıl aldığını mutlaka kontrol edin. 2024 protokolünden alınan 4 yıldız, 2017 protokolünden alınan 5 yıldızdan çok daha değerli olabilir. Bu, otomobil güvenliğindeki en önemli ayrıntıdır.

"Euro NCAP yıldızlarını nasıl okuyalım?"

Yıldızlar bir rehberdir ancak mutlak gerçek değildir. Bir aracın test sonucuna bakarken sadece yıldıza değil, dört ana kategorinin yüzdelik puanlarına ayrı ayrı bakın. Özellikle "Yetişkin Yolcu" puanı, o arabanın pasif güvenlik, yani kaza anındaki şasi direnci hakkında size en net bilgiyi verir.

Unutmayın; ağır, 5 yıldızlı bir SUV ile hafif, 5 yıldızlı bir şehir otomobilinin çarpışmasında fizik kuralları işler. Yıldızlar sizi eşit şartlarda (kendi sınıfında) korur. Bu yüzden yıldızlara körü körüne inanmak yerine, raporun detaylarını okuyun.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Araç alırken Euro NCAP yıldızlarına ne kadar dikkat ediyorsunuz?