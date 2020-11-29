İtalya ve Macaristan güvenlik birimleri tarafından yönetilen ve Europol tarafından desteklenen operasyon kapsamında Dark Web'de 40 milyon euroluk çalıntı kredi kartı ticareti engellendi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), İtalya ve Macaristan güvenlik birimleri ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Dark Web forumlarında çalınan kredi kartlarının ticaretine engel oldu.

Carding Action 2020 adı verilen operasyon kapsamında üç ay boyunca çalışan güvenlik birimleri, 90 bin adet kredi kartı bilgisini analiz ederek yaklaşık 40 milyon euroluk zararı önledi. İtalya ve Macaristan güvenlik birimleri tarafından yönetilen operasyon, Birleşik Krallık ve Europol tarafından desteklendi.

Siber suç, günlük hayatın tüm yönlerini etkiliyor:

Europol'den yapılan resmi basın açıklamasında operasyonun finansal kurumlar ve kart sahipleri için kayıpları azaltmak ve önlemek için başlatıldığı aktarılırken, operasyon kapsamında çalıntı kredi kartı verilerini satan web sitelerinde güvenliği ihlal edilmiş kredi kartlarını satan ve satın alan dolandırıcıların hedeflendiği belirtildi. Operasyon sonrasında herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

Europol'ün Avrupa Siber Suç Merkezi Başkanı Edvardas Šileris’e göre siber suç, arkadaşlara para transferlerinden süper markette ödeme yapmaya ve evde Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarını kullanmaya kadar günlük hayatın tüm yönlerini etkiliyor.

Europol'den yapılan açıklamada ayrıca e-skimming saldırılarının bu günlerde artmakta olduğuna vurgu yapıldı. Dolandırıcılar, bu saldırı yönteminde satış noktası sistemleri ve çevrimiçi perakendecileri hedef alarak kullanıcıların kart bilgilerini ele geçiriyor.

Bu olayın ardından Interpol'ün, dünya çapında 500 binden fazla devlet kurumu ve özel sektör şirketini hedef alan organize bir siber suç çetesinin üyesi olduklarından şüphelenilen Nijeryalı üç kişiyi tutukladığı açıklandı. Interpol'e göre bu çetenin faaliyetlerinden etkilenen 50 binin üzerinde kişi bulunuyor.