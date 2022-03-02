Haluk Levent ile Ukraynalı Şarkıcı Jamala Konser Verecek

İki çocuğu ile Türkiye'ye gelen Eurovision 2016 şampiyonu Ukraynalı şarkıcı Jamala ile Haluk Levent'in ortak bir konser vereceği açıklandı. Ukrayna Büyükelçiliği'nin teklifini seve seve kabul ettiğini söyleyen Haluk Levent, konserin Filistin'de gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken bölgeden kurtulmaya çalışan kadınlar ile küçük çocuklar, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkede misafir ediliyorlar. Bu bağlamda; savaştan kaçıp iki küçük çocuğu ile Türkiye'ye gelen isimlerden bir tanesi de Eurovision 2016'nın kazananı, Ukraynalı şarkıcı Jamala oldu. Ve Jamala, görünen o ki yakın bir gelecekte konser verecek. Hem de Haluk Levent ile...

Ukrayna Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, Jamala'nın iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldiği duyuruldu. Aynı paylaşımda Haluk Levent'i etiketleyen büyükelçilik yetkilileri, Ukrayna halkı için başlatılan yardım kampanyası kapsamındaki bir konsere katılıp isteyip istemeyeceğini sordular. Haluk Levent'in cevabı ise herkesin tahmin edeceği türdendi.

İşte Ukrayna Büyükelçiliği'nin Twitter paylaşımı:

Eurovision-2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz? @haluklevent

Haluk Levent Ekip isimli Twitter hesabından verilen cevapta, bu teklifin kabul edildiği ve konser yerinin de Filistin olabileceği ifade edildi. Konserin zamanı ve diğer detaylar şimdilik bilinmiyor.

Haluk Levent'in konser teklifine cevabı şöyle:

Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur.