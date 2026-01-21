Ev Aletlerini Kullanırken Sık Sık Yaptığımız Hatalar

Evimizde kullandığımız aletleri kullanırken farkında olmadan ciddi hatalar yapabiliyoruz. Peki bunlar neler?

Günümüz teknolojisiyle donatılmış beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri, hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanmış olsalar da yanlış kullanım alışkanlıklarımız nedeniyle beklediğimizden çok daha kısa sürede "yorgun" düşebiliyorlar. Çoğu zaman "kullanım kılavuzunu okumama" geleneğimiz, bu cihazların doğasına aykırı hareket etmemize neden oluyor.

Peki, her gün elimizin altında olan bu cihazları kullanırken hangi hataları yapıyoruz? Bu içeriğimizde kaçınmanız gereken hataları açıklayarak cihazlarınızın ömrünü nasıl uzatabileceğinizi inceleyeceğiz.

Çamaşır makinesinde daha çok deterjan daha çok temizlik yanılgısı

Pek çok kullanıcı, çamaşırların daha temiz olacağı düşüncesiyle deterjan gözünü ağzına kadar doldurur. Ancak modern makineler, gereğinden fazla deterjan kullanıldığında bu köpüğü tahliye etmek için daha fazla su ve enerji harcar. Dahası, durulanamayan deterjan artıkları çamaşır liflerine yerleşerek sertleşmeye ve zamanla makine içinde kötü kokuya sebep olan bakteri oluşumuna (küf kokusu) yol açar.

Bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmek

Eski tip makinelerden kalan "ön yıkama yapma" alışkanlığı, modern makinelerde hem su israfına neden oluyor hem de temizlik performansını düşürüyor. Yeni nesil bulaşık makinelerindeki sensörler, suyun bulanıklık seviyesine göre yıkama yoğunluğunu ayarlar. Bulaşıkları tamamen temizleyip koyduğunuzda sensörler suyun temiz olduğunu varsayarak daha kısa ve güçsüz bir program seçebilir. Bu da tabaklardaki görünmez yağ tabakasının kalmasına neden olur. Sadece kaba artıkları sıyırmanız yeterlidir.

Buzdolabını tıka basa doldurmak ve hava akışını kesmek

Buzdolabının içini bir depo gibi her santimetresini kullanacak şekilde doldurmak, yapılabilecek en büyük verimlilik hatalarından biridir. Buzdolabının içindeki soğuk havanın raflar arasında serbestçe dolaşması gerekir. Eğer hava kanallarının önünü kapatırsanız cihaz iç sıcaklığı sabit tutmak için kompresörü çok daha fazla çalıştırır. Bu durum hem motorun ömrünü kısaltır hem de gıdaların eşit şekilde soğumasını engelleyerek bozulmalara yol açar.

Air Fryer’ların yanlış temizlenmesi

Son yılların popüler aleti Air Fryer'larda yapılan en büyük hata, temizliğin ihmal edilmesidir. Sepeti her kullanımda yıkasak da, üst kısımda biriken yağ sıçramaları zamanla yanarak cihazın sorun yaşamasına ve yemeklerin kokmasına neden olabilir. Ayrıca, teflon yüzeyleri metal çatallarla çizmek, sağlığınız için ciddi bir risk oluştururken cihazın yapışmazlık özelliğini tamamen yitirmesine sebep olabilir.

Elektrikli süpürge filtrelerini unutmak

Süpürgenizin çekiş gücünün zamanla azaldığından şikayetçiyseniz, sorun motorda değil muhtemelen tıkalı filtrelerdedir. Sadece toz haznesini boşaltmak yetmez; HEPA ve motor koruma filtrelerinin düzenli aralıklarla temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. Kirli filtrelerle çalışan bir süpürge, tozu hapsedemediği gibi motorun aşırı ısınmasına ve sonunda yanmasına neden olabilir.

Cihazları bekleme modunda bırakmak

Televizyon, kahve makinesi veya oyun konsolu gibi cihazları kullanmadığınızda kapatmak yetmez. Prize takılı olan her elektronik cihaz enerji tüketimine devam eder. Bu durum da faturalarınızda istemediğiniz sonuçlar oluşmasına neden olabilir.

Kısacası evinizdeki her bir aleti doğru kullanmanız için dikkat etmeniz gereken unsurlar var. Yukarıda saydığımız basit ama etkili değişimler, cihazlarınızın sorun yaşama ihtimalini azaltırken verimliliklerini artırabilir.