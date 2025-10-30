Kıyafet Giymiş İnsan Gibi Görünen Ev Robotu NEO Neden Önemli: İşte Özellikleri

1X isimli şirket, şimdiye kadarki en iyi insansı ev robotu olarak nitelendirilen NEO'yu tanıttı. Etkileyici yeteneklere sahip NEO, önümüzdeki yıl dudak uçuklatan bir fiyata satışa sunulacak.

İnsansı robotlar gün geçtikçe daha gelişmiş hâle geliyor ve bilim kurgu filmlerini aratmayan seviyelere yaklaşıyor. Şu anda birçok teknoloji devi, gelecekte insanların evlerinde, iş yerlerinde kullanabileceği robotlar geliştiriyor. Dünden beri sosyal medyada viral olan NEO isimli robot da bunlardan biri.

1X isimli robotik şirket, türünün ilk örneği olarak nitelendirilen ev robotu NEO’yu tanıttı. Bu robot, tamamen tüketiciler için hazır olan ilk ev robotu olarak nitelendiriliyor. Peki onun bu kadar gündem olmasını sağlayan şey ne? Nasıl özellikleri var? Fiyatı ne kadar? Gelin NEO insansı robot hakkındaki her şeye bakalım.

Evlerde insanlara yardımcı olmak için tasarlandı

NEO, daha önce de söylediğimiz gibi evlerde kullanım için tasarlanan bir insansı robot. Ana amacı, kullanıcılara ev işlerinde yardımcı olmak ve onların evlerinde bir kişisel asistan olarak görev görmek. Paylaşılan özellikler ise bu konuda piyasadaki en yetenekli robotlardan biri olduğunu gözler önüne seriyor.

Çamaşır katlıyor, rafları düzenliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyor

NEO insansı robotunun yetenekleri bir hayli fazla. Şirketin şimdiye kadar üretilmiş en güvenilir ve en yetenekli ev robotu olarak nitelendirdiği NEO, çamaşır katlayabiliyor, evinizdeki rafları düzenleyebiliyor, ortalığı toplayabiliyor, temizlik yapabiliyor. Siz evde değilken evinizin ihtiyaçlarının hepsini kolayca karşılayabiliyor. Sadece bir zamanlayıcı ayarlıyorsunuz, NEO o saat geldiğinde yapması gereken işleri kendi başına hâlledebiliyor.

Tabii ki NEO, yapay zekâ desteğine sahip bir robot. Yerleşik dil modeli (LLM) ile gelen robot, direkt konuşma yoluyla kullanıcıyla iletişim kurarak ona yardımcı olabiliyor. İsmi söylendiğinde anlayabiliyor, sorulara doğru yanıtlar verebiliyor. Etraf farkındalığı da var. Örneğin mutfakta hangi malzemelerin olduğunu görüp size yemek tarifi önerileri yapabiliyor. Kapıların yerini öğrenip onları açıp kapatabiliyor, istediğiniz eşyayı size getirebiliyor, ışıkları açıp kapatabiliyor.

4 saat pil ömrü sunan NEO, aynı zamanda kişisel asistanınız olacak

Yani bir nevi ev işlerinin yanı sıra ekran ihtiyacınızı ortadan kaldırıp sizi görüp duyabilen, kişisel asistan olarak da kullanabileceğiniz bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bir robot. Sizinle konuşmalarınızı hatırlamasını sağlayan hafızası da var. Sürekli evrim geçireceğini de belirtelim. 1X, yayımladığı yazılım güncellemeleriyle NEO’nun zamanla daha yeni özellikler kazanmasını ve çok daha iyi hâle gelmesini sağlayacak.

NEO'nun teknik detaylarından da bahsedelim. 4 mikrofon, 3 hoparlörle donatılan robotta, görüş için 2 adet 8 MP'lik balık gözü kamera var. 22 dB maksimum ses seviyesine sahip NEO, 4 saatlik pil ömrü sunabiliyor.

20 bin dolara satın alınabilecek veya aylık 500 dolara kiralanabilecek

29,9 kg ağırlığında olan ve 69 kg’ye kadar yük kaldırabilen 160 cm boyundaki NEO, 20 bin dolarlık (839 bin TL) fiyatla 2026 yılında tüketicilere sunulmaya başlayacak. Ayrıca daha yüksek bir erişim sunmak için aylık 499 dolara kiralama imkânı da sunulacakmış. İlk olarak 2026’da ABD’ye gelecek. 2027’de ise küresel olarak çıkması bekleniyor. Özellikleri etkileyici olsa da gerçek hayattaki kullanımınının vadedilenleri karşılayıp karşılamayacağı merak konusu. Bunu zaman gösterecek.