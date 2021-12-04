Doların yaşadığı yükselişten sonra kedi ve köpek mamalarının KDV oranının %18 olması, evcil hayvan sahiplerini ve hayvanseverleri tepkilendirdi. Mamaların birden bire onlarca lira artmasının önüne geçmek için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Doların geçtiğimiz ay ulaştığı seviye ve yavaş da olsa hâlâ daha da yukarı tırmanıyor oluşu, her şeyi etkilediği gibi evcil hayvanların ihtiyaçlarını da etkiledi. Mama fiyatlarının birden bire onlarca lira artması, hem evcil hayvan sahiplerini hem de genel olarak hayvanseverleri tepkilendirdi.

Kedi ve köpek mamalarından alınan KDV oranı şu anda %18. Bunun yanında balık, kuş gibi hayvanların mamalarındaki KDV oranı ise %1. Ancak mama, dolar kurundan dolayı zam gelen birçok şeyin olduğu gibi bir ihtiyaçtı. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bu konuya dair tepkiler gelmeye başladı ve durum iyice büyüdü.

Ev ve sokak hayvanlarının besin kaynağından alınan KDV %18

Kedi ve köpek mamaları, sadece evde beslenen kedi ve köpeklerin değil sokak hayvanlarının da temel bir ihtiyacı. Türkiye’de insanların büyük bir kısmı yıllardır, hatta Osmanlı zamanından beri sokak hayvanlarını bizzat kendileri besliyor ve ülkede buna yönelik bir kültür mevcut.

Sokakta avlanma şansı olmayan ve mamaya muhtaç olan hayvanları besleyen insanların da böylesine büyük bir fiyat artışıyla karşılaşması, artışa gelen tepkileri de beraberinde getirdi. Twitter ve Instagram’dan başlatılan etiketlerin yanı sıra bir de Change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı. Biz de bu tepkilerden bazılarını sizler için derledik.

Kedi ve köpek mamalarından %18 KDV alınmasına sosyal medyadan gelen tepkiler: