Elektrik faturasını düşürmek için uygulayabileceğiniz pratik önerileri sizin için anlatıyoruz!

Günümüzde hepimizin benzer dertleri ve soruları var. Ne kadar, nereden tasarruf yapabileceğimizi düşünüp duruyoruz. Özellikle faturalarda.

Siz de evde enerji tasarrufu nasıl yapılır ve elektrik faturası nasıl düşürülür merak ediyorsanız okumaya devam edebilirsiniz…

İndirimli elektrik tarifesine geçin.

Türkiye’de elektrik için uygulanan tarifeler ikiye ayrılıyor: “çok zamanlı/üç zamanlı tarife” ve “tek zamanlı tarife”. Yukarıda verdiğimiz veriler, yalnızca “çok zamanlı tarife” için geçerli. Yani, eğer saatlere göre indirimli elektrik tarifesinden yararlanmak istiyorsanız, tarifenizi buna göre değiştirmeniz gerek.

Kaloriferleri kapatmak her zaman doğru bir tasarruf yöntemi değil.

Bazı kaloriferleri kapatmak veya evden ayrılırken kombiyi kapatmak doğru bir yöntem değil. Bunun yerine kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması daha verimli. Ortam sıcaklığı 21 derece olacak şekilde kombinizi ayarlarsanız yakıt tüketiminiz azalabilir.

Pencerelerdeki hava akımına dikkat edin.

Özellikle eski evlerde, pencerelerden sızan hava akımları ısı kaybına sebep oluyor. Isı kaybı olunca otomatik olarak kaloriferler daha fazla çalışarak daha fazla enerji harcamaya başlıyor. Bu yüzden soğuk önleyici bantlardan satın almayı düşünebilirsiniz.

Ayrıca pimapenlerin birçoğunda yaz-kış ayarı olduğunu da hatırlatalım. Bu da hava akımının önlenmesinde etkili bir faktör. Aşağıdaki içeriğimizden söz konusu ayarı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Buzdolabı kullanımınıza dikkat edin.

Buzdolabı, doğru yere konumlandırılmadığında enerji tüketimleri artıyor. Güneş almayan, yanlarının hava alabileceği bir yerde durması önemli.

Ayrıca buzdolabınız, ayarladığınız sıcaklığı korumaya çalıştığından kapaklarını sürekli açıp kapatırsanız, fazla yiyecekle doldurursanız veya sıcak yiyecekler koyarsanız bu sıcaklığı korumak amacıyla daha fazla enerji harcar.

Klimayı ideal sıcaklığında kullanın.

İdeal oda sıcaklığı 21-22°C olarak kabul ediliyor. Klimayı bu sıcaklıktan daha düşük veya daha düşük derecelerde kullandığınızda enerji tüketimi de artıyor.

Su ısıtıcılarını tamamen doldurmayın.

Su ısıttığımız kettle, küçük su ısıtıcılar gibi cihazlar; mutfakta en çok kullandığımız cihazlar arasında. Çoğumuz, su ısıtıcılara kullanacağımızdan çok daha fazla su dolduruyoruz. Bu yüzden elektriği kullanma süremiz artıyor. Unutmayın, en çok elektrik harcayan cihazlar, küçük ev aletleri. Bu nedenle kullanırken dikkat etmemiz gerek.

Bulaşık ve çamaşır makinelerini dolmadan çalıştırmayın.

Günlük hayatın koşuşturmacasında bu tip şeylere pek dikkat etmiyoruz ancak totalde cebimize zararı oluyor. Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesini tamamen doldurmadan çalıştırdığımızda çok sık yıkama yapmış oluyoruz. Ortalama bir evde bu durum, ayda 50-100 TL arasında ekstra fatura yüküne sebep olabiliyor.

Ayrıca makinelerinizde eko-mod ayarı varsa o modda çalıştırmayı da tercih edebilirsiniz.

Isıtma ve soğutma sistemlerinin temel bakımını ihmal etmeyin.

Isıtma ve soğutma sistemlerinizin bakımı, uzun vadede tasarruf sağlıyor. Klimaların, kombilerin, fırınların filtreleri temiz olmazsa çok daha verimsiz çalışıyor ve direkt olarak faturaya yansıyor. Bakım maliyetinden kaçıp faturayı kabartmaya hiç gerek yok.

Televizyon ayarlarını kontrol edin.

Televizyonunuzun görüntü ayarlarını hiç kontrol ettiniz mi? Otomatik parlaklıktaysa daha fazla enerji harcayacak. Enerji tasarrufu modunu açmayı deneyebilirsiniz.

Ayrıca bazı televizyonların, otomatik kapanma seçeneği oluyor. Siz de TV karşısında uyumayı sevenlerdenseniz uyku modunu aktif hâle getirerek sabaha kadar çalışmasını engelleyebilirsiniz.

Yeni beyaz eşya alırken enerji sınıfına dikkat edin.

Beyaz eşyalar, elektrik tüketimiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle özellikle bir beyaz eşyayı ilk alacağınız zaman enerji tasarrufu, göz önünde bulundurmanız gereken ilk kritelerden olmalı.

A+, A++ ve A+++ seçenekleriyle bulabileceğiniz bu enerji tasarruflu elektronik aletlerini kullanarak siz de faturanıza yansıyan değişimi fark edebilirsiniz.

Bizim evde enerji tasarrufu sağlamak ve elektrik faturasını düşürmek için önerilerimiz buraya kadardı. Sizin uyguladığınız başka şeyler varsa yorumlara mutlaka yazın!

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