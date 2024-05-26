Pencerelerdeki Bu Küçük Ama Hayat Kurtarıcı Şeyin Amacı Ne?

Pencerenizi açtığınızda iç kısmında gördüğünüz minik yuvarlağın orada olma amacı aslında büyük!

Pimapenlerin iç kısmında, küçük ve yuvarlak bir mekanizmanın olduğunu fark etmiş miydiniz?

Etmemiş olsanız bile işlevini öğrendikten sonra onu epey kurcalayacağınız kesin!

Yaz-kış ayarını buradan yapabilirsiniz.

Pimapen de denilen PVC pencereleri mevsime göre ayarlayabiliyorsunuz. Böylece yaz aylarında eviniz daha serinken kış aylarında daha sıcak oluyor.

Ayrıca bu ayar kışın doğalgaz faturasına da etki ediyor çünkü kaloriferler evin sıcaklığını belirli bir seviyede tutmak için sürekli güç harcamıyor.

Peki bu ayarı nasıl yapabilirsiniz?

Yuvarlağın üstündeki çizgi sola dönükse pencerenin lastiği daha fazla sıkı ve içeri hava girişi az demektir. Tam tersi şekilde sağa dönük ise lastik gevşektir ve içeri hava girişi vardır. Yine de doğru ayarı yaptığınızdan emin olmak istiyorsanız pencerenin pervazla birleştiği kısma ince bir şey koyarak çekmeyi denediğinizde gevşek mi yoksa sıkı mı olduğunu anlayabilirsiniz.

Mevsime göre hangi ayarı yapmak istiyorsanız oval mekanizmanın pim kısmına bir alyan anahtarı ya veya tornavida sokarak döndürebilirsiniz. İşte bu kadar basit! Siz pencerenizde böyle bir ayar olduğunu biliyor muydunuz?

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