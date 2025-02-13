Su tüketimimizi ufak tefek dokunuşlarla azaltmak ve çevre kaynaklarını daha bilinçli kullanmak için yapabileceklerimizi anlatıyoruz.

Su tasarrufu yapmak hem çevreyi sürdürülebilir bir şekilde kullanmak için hem maddi açıdan bize daha az yük olması için çok önemli. Farkında olmadan yaptığımız, küçük gibi görünen su israfları birleştiğinde büyük sonuçlar doğurabiliyor.

Ancak bunu değiştirebiliriz. Su faturasını azaltmak ve çevre kaynaklarını daha verimli kullanmak için neler yapabiliriz? İşte birkaç basit öneri.

Su faturamızı nasıl azaltabiliriz? Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurarak yıkama yapmak

Hortumla bir şeyi yıkarken "debi" kullanmak

Muslukları, boruları ve tesisatları kontrol etmek

Basınç düşürücü vanalar takmak

Sebze ve meyveleri suda bekletmek

Boşa akan suları tekrar kullanmak

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurarak yıkama yapmalısınız.

Çamaşır makinesini tam doldurarak yıkadığınızda her yıkamada 10 litre su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bulaşık makinesine bulaşıkları koymadan önce sudan geçirmeniz ise yılda ortalama 27 ton su israfına sebep oluyor. Bunun yerine sadece yemek artıklarını sıyırıp koymanız gerekiyor.

Hortumla bir şeyleri yıkarken dikkat etmeniz gerekenler:

Araçların hortumla değil kovayla yıkanması, tasarruf için önemli. Ayrıca bahçe ya da balkonunuzda hortum kullanıyorsanız, hortumun ucuna “debi” denilen aparattan yerleştirerek sudan %50 tasarruf edebilirsiniz.

Bir püf noktası daha: toprağa malç (toprağın yüzeyine uygulanan bir malzeme tabakası) ekleyerek suyun daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz.

Muslukları, boruları ve tesisatı kontrol etmekte fayda var.

Küçük bir sızıntı, yılda tonlarca su kaybına neden olabiliyor. Tesisatınızı düzenli olarak kontrol edin. Su sayacınızı gece yatmadan önce kontrol edip sabah değişiklik olup olmadığına bakabilirsiniz veya bulunduğunuz bölgedeki suyun bağlı olduğu kurumu arayarak kontrol ettirebilirsiniz.

Bir musluk ya da rezervuarın damla damla su sızdırması demek, yılda en az 12 bin 500 litre su kaybı demek. Bu yüzden sızdıran yerlerin tamiri önemli.

Ayrıca klasik musluklardansa havalandırıcılı (aerator), düşük akımlı muslukları tercih ederseniz su israfını %25 oranında azaltabilirsiniz.

Basınç düşürücü vanalar takabilirsiniz.

Fazla basınç, fark etmeden daha fazla su tüketmenize sebep oluyor. Basınç düşürücü vana, su tesisatındaki aşırı yüksek su basıncını azaltan bir cihaz. Musluklara ve diğer su çıkışlarına gelen suyun gereğinden fazla hızlı ve güçlü akmasını engelleyerek hem su tüketimini azaltıyor hem de tesisatın ömrünü uzatıyor.

Sebze ve meyveleri su altında yıkamak yerine suda bekletebilirsiniz.

Mutfakta meyve ile sebzeleri akan suyun altında yıkamaktansa büyük kaplarda suda bekletmek daha verimli bir yöntem. Üstelik karbonatlı suda beklettiğiniz besinler, kimyasal atıklardan çok daha iyi bir şekilde arınıyor.

Mutfakta yapabileceğiniz başka pratik tasarruf yöntemleri de var. Mesela makarna veya sebze haşlama suyunu lavaboya dökmek yerine soğutup bitkileri sulamak için kullanabilirsiniz veya başka yemek yaparken ekleyebilirsiniz. Böylece yemeğin besin değeri de artar.

Bunu herkes akıl edebilir ama biz yine de hatıralatalım…

Duşa girmeden önce ya da bir şeyi yıkamadan önce suyun ısınması için musluğu açıp bir süre bekliyoruz. Bu sürede akan suyu, boşa akıtmak yerine bir kovada biriktirip temizlik yaparken kullanabilirsiniz.

Tasarruf odaklı diğer içeriklerimiz: