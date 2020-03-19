GOG, Evde Çıkmayanlar İçin 25'ten Fazla Oyunu Ücretsiz Yaptı

PC oyunları için bir dijital dağıtım platformu olan GOG, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-2019 salgını nedeniyle kendini eve kapatan oyun tutkunlarına harika haberi verdi. Polonya merkezli platform, bugün itibarıyla tam 27 oyunu tamamen ücretsiz yaptı. Hadi o gelin, o yapımlar nelermiş hep birlikte bakalım.

İlk kez geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını COVID-19, dünyadaki pek çok hükümetin savaş dönemi önlemleri almasına neden oldu. Pek çok ülkede konserler, gösteriler ve spor müsabakaları iptal edilirken, kafeteryalar, sinemalar ve gece kulüpleri gibi sosyal mekanlar da süresiz şekilde kapatıldı.

Ölümcül virüsten korunmak için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de, evden çıkmamak. Sağlık otoritelerinin bu önerisine uyan pek çok insan, kendini film ve oyun odaklı dijital platformlara vermiş durumda. Keza rakamlar da bunu doğruluyor. Örneğin; geçtiğimiz hafta sonu, dijital oyun platformu Steam, 20 milyondan fazla kullanıcının aynı anda aktif olduğunu, bu sayının yaklaşık 6.4 milyonunun aktif olarak oyun oynadığını açıkladı.

Ne var ki, bu karantina günlerinde elimizdeki oyunlar bizlere yeterli gelmeyebilir. Tam bu noktada bir başka dijital oyun platformu GOG, bu soruna harika bir çözüm yolu sundu. Hizmetinden ücretsiz olarak indirilebilen tüm oyunları topladı ve hepsini tek bir yere koydu. Söz konusu oyunların çoğu 20 yaşından büyük olsa da, evde geçirdiğiniz zamanı çok daha keyifli kılabilir.

Tek ihtiyacınız olan bir GOG hesabı. Ardından listedeki bütün oyunları ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip, oynayabilirsiniz. Ek olarak, GOG’un şu anda binlerce oyunda bahar indirimi yaptığı bilgisini de araya sıkıştıralım. GOG’da ücretsiz olan 27 oyunun tamamına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

GOG'da ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunlar