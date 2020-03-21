13 Yıl Önce 'Çin ve Salgın Hastalık' Konusunda Yapılan Uyarı

SARS hakkında araştırma yapan bilim insanları, COVID-19 benzeri bir salgını 13 yıl önce tahmin etmişler, ancak Çin gerekli önlemleri almayarak egzotik hayvan pazarlarına izin vermiş.

Dünyanın en büyük insan popülasyonuna sahip ülkesi Çin, yemek kültürüyle her zaman eleştirilmiştir. Son olarak koronavirüsün Çin’de bir hayvan pazarında ortaya çıkıp dünya genelinde bir hastalığa dönüşmesinin ardından bu eleştiriler iyiden iyiye artış gösterdi. Açıklanan resmi bilgilere göre şu ana kadar 163 ülkeye sıçrayan COVID-19 salgını, hız kesmeden yeni insanlara bulaşıp can almaya devam ediyor.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre ise COVID-19 salgını bazı bilim insanları tarafından 13 yıl önce tahmin edilmiş. Çin’in güney bölgesindeki yemek alışkanlıklarının saatli bir bomba olduğunu düşünen bilim insanları, SARS salgınından sonra yeni bir virüs ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemiş, ancak Çin bu gerekli önlemleri almayarak egzotik hayvan pazarlarına izin vermiş.

2007’de SARS salgının ardından yaptıkları araştırma sonucu yeni tip koronavirüs tehdidi olduğunu bildiren bilim insanları, Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nde yayınladıkları akademik makalede, böyle bir sorunun ileride olabileceğine dikkat çekmişler. 23 sayfalık makalede, SARS ile vahşi hayvan satışı arasındaki bağlantıdan bahseden bilim insanları, “Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu ‘SARS koronavirüs’, yeni milenyumun ilk önemli pandemik salgını. Çin'in güneyindeki hızlı ekonomik büyüme, misk kedisi gibi hayvansal protein talebine neden oldu. Çok sayıda ve çeşitli türdeki bu vahşi memeli hayvanların tıka basa dolu kafeslerin içinde biyo-emniyet önlemlerinden yoksun pazarlarda satılması bu virüsün hayvanlardan insanlara geçmesine neden oldu.” ifadelerine yer vermişlerdi.

Yarasaların insanlara koronavirüs bulaştırabildiği 15 yıl önce belli olmuştu

Yayınlanan makale, SARS koronavirüsün nalburunlu yarasalarda saptandığına işaret ediyor. 16 Eylül 2005 yılında saptanan bu bilgiye göre SARS’ın gen kimliğinin yüzde 90 oranında yarasalarda bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı. SARS virüsünü doğal rezerv eden canlılardan biri olan yarasalar, Çin’in yemek kültürüyle birleşince günümüzde pandemi boyutunda bir salgınla karşı karşıya kaldık.

Makaleye Göre Yemek Kültürü Çin’i Saatli Bombaya Çeviriyor

Yayınlanan makalenin en çarpıcı noktası ise Çin’in yemek kültürüyle alakalı. Yıllar önce yayınlanan makaleye göre Çin’in nal burunlu yarasa ve pek çok farklı egzotik hayvan yemesi, Çin’i salgınlar konusunda çok tehlikeli bir duruma sokuyor. Çin’in Wuhan’ın da dahil olduğu güney bölgesi için yapılan uyarı, günümüzde tüm gerçekliğiyle karşımıza çıkmış durumda.

Çin hükümeti ise bundan sonra bu ölçekte bir salgının önüne geçmek için egzotik hayvan satışlarını kalıcı olarak yasakladığını duyurdu.