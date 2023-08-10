Yeni bir araştırma, bilinenin aksine evden çalışmanın daha az verimli olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre uzaktan çalışanlar, ofistekilere oranla %18 daha az verimli.

2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, dünyanın önemli bir kısmında ofislerden uzaklaşıp evden çalışma sisteminin benimsenmesine neden olmuştu. Pandeminin etkileri yok olsa da bazı şirketlerde bu çalışma sistemi devam ediyordu.

ABD’de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Kaliforniya Üniversitesi, bu sistemle ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırma, uzaktan çalışmanın verimliliğe olan etkisiyle ilgili beklenenin aksine sonuçlar çıkardı.

Evden çalışanların verimliliği, ofisten çalışanlara oranla %18 daha az

Çalışmada, 235 kişilik iki grup 8 hafta boyunca inceledi. Veri girişi personeli olan bu gruplardan biri evden, diğeri ise ofisten çalışıyordu. Yazma hızının ele alındığı sonuçlarda, evden çalışanların ofisten olanlara oranla %18 daha az verimli bir çalışma gerçekleştirdiği görüldü. Ofisten çalışanlar 9-5 olarak, evdekiler ise toplamda 35 saat çalıştı. Evdekiler, ne zaman çalışacaklarını kendileri seçebildi.

Bunun yanı sıra araştırma, daha az verimli olan kişilerin evden çalışma sistemini daha çok tercih ettiğini de ortaya koydu. MIT’den Profesör David Atkin, bu kişilerin daha az verimli olduklarını bilmelerine rağmen evden çalışmayı tercih edebileceğini; çünkü çocuklarına bakmak gibi evde olmalarını gerektiren durumların olabildiğini aktardı. Bu gerekliliklerin de onların dikkatini dağıtabileceğini ifade etti.

Atkin’e göre hem ofisteki verimliliği almanın hem de evden çalışma isteğini gerçekleştirmenin yolu hibrit çalışma sistemi. Belli günler ofise gelmeyi gerektiren hibrit çalışma sisteminin günümüzde iyice popülerleştiğini biliyoruz. Birçok şirket, artık tamamen evden veya ofisten yerine bu sistemi tercih ediyor.

Daha önceki bazı araştırmalar, evden çalışmanın iş/özel hayat dengesini geliştirdiğini, verimliliği artırdığını ve çalışanları daha mutlu ettiğini göstermişti. Ancak yeni araştırma bunun tam olarak doğru olmayabileceğini gösteriyor.