Zoom, ofise belirli bir mesafede ikâmet eden tüm çalışanları için haftada 2 gün ofise gelme zorunluluğu koydu.

COVID-19’un patlak vermesiyle dünya alt üst olmuş, iş dünyası da mecburi olarak uzaktan çalışma sistemine geçiş yapmıştı. Bu sistem bazı şirketler tarafından daha verimli görülerek sürdürülmeye devam ederken bazılarıysa eski düzene dönüş yaptı.

Bugün, uzaktan çalışma sistemine yavaş yavaş veda etme kararı veren şirketler arasına bir yenisi daha katıldı, hem de ironik bir yenisi. Uzaktan çalışmada şirketlerin ana iletişim araçlarından birine dönüşen Zoom, çalışanlarını iş yerine çağırdı.

Uzaktan çalışmanın mimarı Zoom, uzaktan çalışmaya veda ediyor:

Zoom, şirket ofisine 80 kilometre uzaklıkta olan tüm çalışanlarının haftada 2 gün iş yerinde çalışmalarını zorunlu kıldı. Konu hakkında açıklama yapan şirket sözcüsü, bu hibrit yapının şirket için en iyisi olduğunu belirtti. Kararın arka planı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Zoom’un kararı, yaptığı anketi sorgulatıyor:

Zoom, henüz geçtiğimiz şubat ayında elde ettiği verilerle yayınladığı raporda dünya çapındaki çalışanların %43’ünün esnek çalışmayı temel beklenti olarak değerlendirdiğini, %70’inin ise daha esnek çalışma için iş yerini terk edebileceğini ortaya koymuştu.