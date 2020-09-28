KINGPIN Cooling'in arkasındaki isim Vince Lucido, sosyal medya hesabından EVGA RTX 3090 KINGPIN Hybrid grafik kartının fotoğrafını paylaştı. Kart, 120 mm'lik üç fana sahip olan 360 mm'lik radyatörüyle dikkat çekiyor.

EVGA'nın üst düzey GPU serisi KINGPIN, NVDIA GeForce RTX Ampere kartlarla geri dönüyor. RT 30 serisinin en güçlü modeli RTX 3090 için üst düzey bir soğutma sistemiyle tasarlanan EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hybrid grafik kartı, yalnızca teknoloji tutkunları ve hız aşırtmayı sevenler için özel olarak yapılmış bir tasarıma sahip.

KINGPIN Cooling'in arkasındaki isim olarak tanınan Vince Lucido, GeForce 780 Ti'dan beri KINGPIN kart serisinde EVGA ile çalışıyor. Bu kartlar, tipik olarak güçlü soğutma sistemleri, üstün güç tasarımı ve diğer kartlardan daha yüksek saat hızları ile biliniyor. KINGPIN'in bu geleneği, GeForce RTX 3090'da da devam ediyor.

EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN Hybrid neler sunuyor?

Lucido'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta da görülebileceği üzere GeForce RTX 3090 KINGPIN, 360 mm'lik bir radyatörle soğutuluyor. Ayrıca ekran kartının KINGPIN sürümünde, hız aşırtmalarda sıcaklığı görebilmeniz için arka tarafa monte edilmiş bir LCD ekran bulunuyor.

Lucido, soğutma için sıvı nitrojen (LN2) yardımıyla yüksek hızlara ulaşmayı başardı ve 2.580 MHz gibi etkileyici bir sonuç elde etti. Kart, sıvı soğutmadan tam olarak yararlanan ve üç adet 120 mm'lik fan içeren 360 mm'lik bir radyatöre bağlanıyor. Ayrıca kartın PCB plakasının arkasında üç adet 8 pimli güç konektörüne sahip olacağını da görebiliyoruz.

Modelin ekran çıkışları arasında üç adet standart DP ve tek bir HDMI 2.1 bağlantı noktası bulunuyor. Kartın fiyatı ya da kullanılabilirliği hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak piyasaya çıktığında hız aşırtmayla ilgilenen kişilerin ilk tercihi olacağını söyleyebiliriz.